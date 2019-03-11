駁落跑說 民主基金會：總統依議程安排出席

（中央社記者顧荃台北11日電）台灣民主基金會今天表示，「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」活動是台美合作的展現，總統蔡英文與立法院長蘇嘉全出席此次活動，都是依照會議議程安排。

網路媒體讀報指蔡總統與蘇嘉全上午出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」的開幕典禮後，紛紛「落跑」；美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）則留下和與會者寒暄。

對此，台灣民主基金會表示，該報導與事實諸多不符，「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」活動是由台灣民主基金會與美國在台協會（AIT）、國際宗教自由圓桌論壇與國際宗教自由秘書處共同舉辦，並邀請蔡總統以及外交部進行開幕典禮的致詞。

台灣民主基金會說，由於外交部長吳釗燮受洛杉磯世界事務協會（Los Angeles World Affairs Council, LAWAC）之邀赴美演講，改由政務次長徐斯儉代表外交部致詞。

關於會議的議程，台灣民主基金會指出，蔡總統今天早已有既定行程安排，籌備活動時，僅安排蔡總統致開幕詞；蘇嘉全同時身兼基金會董事長，因此全程參加開幕典禮，蔡總統和蘇嘉全皆是依照會議議程安排。

台灣民主基金會說，布朗貝克由於已安排參加開幕典禮後AIT主辦的記者會，因此在典禮後留下參加茶敘，並與參與者交流寒暄，蔡總統隨後也在總統府內與布朗貝克會見。台灣民主基金會指出，此次活動是台美合作的展現，也是國安團隊共同努力的成果，對於讀報不實的扭曲報導深感遺憾。（編輯：楊凱翔）1080311