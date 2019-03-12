時力提案修法 兩岸政治協商需經雙公投

（中央社記者陳俊華台北12日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，將提出兩岸人民關係條例、公投法修法，明定兩岸政治協商需經「雙公投」程序，並經立法院雙重把關，期待行政院、陸委會動起來提出相關法案。

總統蔡英文昨天召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。

時代力量黨團總召徐永明、立委高潞·以用、林昶佐上午舉行「面對中國步步進逼、全力捍衛台灣主權」記者會。

徐永明表示，時代力量將提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例）、公民投票法部分條文修正草案，增訂與中華人民共和國政治協商前，先由總統經行政院會同意發動，先經立法院2/3立委出席、出席立委2/3同意後，交付公投，公投通過後始得進行協商。

徐永明說，政治協商的協議本文，則需有立法院3/4立委出席、出席立委3/4同意，再次辦理全國性公民投票，且有效同意票超過選舉人總額之半數，才算通過；他說，支持「雙公投」的機制，但在立法院也要經過雙重把關。

徐永明表示，呼應昨天蔡總統提出的7大綱領，提出關於兩岸政治協商的強制性公投，是很重要的一步，蔡總統都清楚明確、強而有力地在反制一國兩制時，期待行政院、陸委會動起來，提出相關法案送到立法院，「時代力量已經準備好了」。

徐永明也說，對於兩岸關係，時代力量曾對居住證、洩密中國罰則、退將或退休公職赴中參與祭典、中資違法投資等都提出相關修法，當蔡總統提出反制「一國兩制台灣方案」時，最重要一塊就是與中國政治協商需強制性公投。

高潞·以用呼籲，其他政黨能支持時代力量修法版本，過去時代力量將草案逕付二讀後，至今沒有下文，盼各政黨能共同維護台灣民主。（編輯：張均懋）1080312