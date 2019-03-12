柯文哲將訪美 陳冠廷：不求滿分

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市長柯文哲16日啟程赴美。前外交官介文汲今天說，美國華府是龍潭虎穴，可能得分也可能失分；台北市政府副發言人陳冠廷表示，此行不打算考滿分，也不排除有驚喜。

陳冠廷和介文汲今天上午接受WIN TV「我要當選」節目訪問，主持人台北市議員高嘉瑜和資深媒體人張景為針對近來藍綠大咖政治人物紛紛訪美「面試」，詢問柯文哲此行是否為2020總統大選參選的重要觀察指標。

介文汲表示，「面試之旅」在國際算罕見，多數國家選民反倒會因此對候選人扣分，但台灣選民則少有這種看法，因為對國家尊嚴和地位並非好事，好的候選人應爭取選民肯定，但若能藉此到世界各處進行溝通也是好事。

他提到，由於當選總統後，常因官方身分而不便到處出訪，所以慣例多會選在大選前的時機進行，像是前總統馬英九在2006年就以中國國民黨主席身分訪美，總統蔡英文在2015年也以民主進步黨主席身分出訪，兩人都受到美方高規格接待，見到美國副國務卿。

主持人問到柯文哲赴美卻未安排參訪國務院與國防部，對照桃園市長鄭文燦拜會白宮，外界解讀柯「被降格」。

介文汲認為，這是觀察重點，並指美國華府是龍潭虎穴和政治敏感之地，政治人物到訪可能得分、也可能失分，柯文哲此行去華府就要承受外界觀察和攻擊。

他說明，赴美參訪指標可分為國會、白宮和國務院等三大機構，會面人物、時間和地點都會被外界嚴格比較，行前須長時間規劃和明確安排、評估；同時，美方安排也有自己考量，不會完全對台駐美代表處都坦白，這在外交上心照不宣。

介文汲提到，對於兩岸關係，美方傾向是不要有劇烈變動，且著重是誰挑起台海關係問題，那麼美方壓力就會偏向那方，目前看來現狀保持很重要，也坦言美方對柯文哲先前談美言論多少會介意。

主持人問到柯文哲此行是否有「彩蛋」，陳冠廷則表示，這次主要參訪紐約、華盛頓、亞特蘭大和波士頓4個城市，在華府會拜會相關智庫及交流意見，主要以「目的」為取向。

但話鋒一轉，陳冠廷說「驚奇說出來就不是驚奇」，訪美行程完全尊重美方安排，也會和台裔政治人物會面。

他指出，柯文哲訪美行從來不打算、也不認為要考滿分，否則這代表的是台灣意義還是美國意義，柯文哲要「誠實」說出想說的話，這才代表他自己和台北市民。

對於是否會談兩岸議題，陳冠廷表示，柯文哲是民選首長，重點是台灣要走哪個方向，而非被評分，對於台海關係，柯文哲一直以來的看法就是維持現狀、和平及民主自由，也傳遞給美方。（編輯：李亨山）1080312