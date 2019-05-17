同婚專法立院表決 國民黨團：不會祭黨紀

立法院院會17日表決處理同婚專法草案。國民黨團總召江啟臣在黨團大會後回應媒體堵訪時表示，國民黨中央有立場、黨團在黨中央的立場下也會有立場，可是也尊重立委各別的選擇，因為這不應該是政黨對決的議題，「立委各自的選擇，我們相對的開放，也不會祭黨紀。」中央社記者范正祥攝 108年5月17日

（中央社記者范正祥、劉冠廷台北17日電）立法院院會今天表決處理同婚專法草案，朝野黨團發布甲級動員，捍衛各別支持的版本。中國國民黨立法院黨團總召江啟臣在黨團大會後回應媒體堵訪時表示，「不會祭黨紀」。

江啟臣表示，針對同婚專法，雖然行政院版有所謂再修正，但是並沒有改變內容與旨意。國民黨中央和黨團的立場，原則上對行政院版的做法還是持反對立場。

談及國民黨團反對行政院版的原因，江啟臣指出，不是只有行政院版內容而已。過去3年，特別是司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內修改相關法律後，並沒有看到行政院與相關部會積極處理此案。如今丟出法案馬上就用逕付二讀方式，逼著其他提案也用逕付二讀方式處理，這樣修法不負責任，太過倉促。

江啟臣表示，大法官釋憲案雖然要求在2年內修改相關法律，但是在這當中，社會是否已有充分討論並達成共識，用這樣所謂逼迫式或劃一個截止日的方式來立法，「難道就可以解決所有人的紛爭與對立？」司法與立法相互平衡、獨立，立法不是要制定製造更多對立的法律，不能製造更多的社會後遺症。

江啟臣質疑，立法程序倉促，外界聲音仍然對立。因為同婚專法這問題涉及很多層面，包括文化、宗教、家庭價值、人權保障，是不是還需要更多的對話時間。面對大法官的釋憲，立法院是民意代表，民意希望立法院能夠完善處理此事，民意希望對社會不要產生更多對立與裂痕，「民意代表有責任」。

他說，國民黨是在野黨，雖然在立法院無法影響最後表決的結果，但有權利與責任代表社會各界聲音表達對這件事情的不同看法，這是身為民意代表應該做的。

對於同婚專法在立法院表決，江啟臣表示，國民黨尊重大家的價值，黨中央有立場、黨團在黨中央的立場下也會有立場，可是也尊重立委各別的選擇，因為這不應該是政黨對決的議題，「立委各自的選擇，我們相對的開放，也不會祭黨紀。」

面對媒體進一步詢問，同婚專法表決不會祭黨紀，江啟臣說，這是一套法案，不是只有一個法條，各別委員在一些法案內容的選擇，「我們不會祭黨紀」。（編輯：楊凱翔）1080517