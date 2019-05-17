率世衛行動團前往日內瓦 陳時中：一定要抗議

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）世界衛生大會（WHA）下週登場，台灣雖未獲邀，衛生福利部部長陳時中仍將率領世衛行動團前往日內瓦。對於是否向世衛表達抗議，他說，「抗議是一定要的」，但尚未決定強度和方法。

世界衛生大會（WHA）20日將於瑞士日內瓦登場，因中國打壓，世界衛生組織（WHO）自2017年起，連續3年未邀請台灣參與。陳時中和外交部長吳釗燮今天在外交部舉行「2019年世衛行動團行前雙部長新聞說明會」。

吳釗燮表示，陳時中今晚要率領「世衛行動團」前往日內瓦，期間將和友邦及理念相近國家的代表團進行雙邊會談或專業論壇，分享台灣在疾病研究、全民健保的成果。台灣是國際上良善的力量，有能力、有意願對全人類健康福祉做出貢獻。

媒體問及，今年雙邊會談是否有希望突破去年約60場的會談，陳時中表示，雙邊會議仍在持續努力安排中，也希望突破去年，並針對實質議題進行深入對談。除健保之外，台灣也將分享有關肥胖、營養，以及基本健康照顧等經驗。

至於在日內瓦期間，是否會向世衛表達抗議，他表示，「抗議是一定要的」，不過，形式要看會議之後，考量各方面再決定強度跟方法。

媒體也問到，中國曾表示台灣未參與WHA，不會對全球防疫造成漏洞。吳釗燮對此表示，中國阻撓台灣參與世衛相關技術性會議，這些會議對台灣來說很重要，有助取得第一手資訊、交換防疫經驗。

吳釗燮說，如果再發生像2003年SARS那樣的大規模疫情，台灣因缺乏第一手資訊，將受到很大的衝擊，中國聲稱沒影響，是錯誤的。世衛是很重要的醫藥衛生組織，如果能參與的話，可讓台灣學習重要的防疫經驗。

陳時中進一步說明，今年的麻疹疫情，台灣周邊國家出現上千個案例，台灣則還沒破百，顯示台灣有堅強的防疫體系。不過，台灣剛好處在最會隱匿疫情的國家旁邊，彼此來往很多，若台灣的防疫體系被攻破，將對亞太地區跟全世界造成影響。

對於台灣是否從其他國家的管道獲得疫情資訊，陳時中表示，「打壓從來沒有少過」，但台灣仍有朋友，透過專家之間的資訊交換，仍可獲得訊息。不過，有時疫情來得太快，即時的訊息與有效的平台，對疫情防治是最好的方式，因此台灣才要積極參與世衛，以獲得即時訊息與有效平台。

此外，台灣今年是否發動友邦在WHA大會針對台灣參與的議題進行二對二辯論或是發動表決，吳釗燮表示，現在仍在跟友邦與理念相近國家討論中，任何方案都不排除。

有關台灣是否獲發WHA旁聽證，他表示，目前仍透過外交管道安排中，希望可以讓台方人員、民間及僑界代表入場旁聽。他也提到，這次台灣媒體仍未獲發採訪證，是非常傷心的事情。

記者會中也播放國際支持台灣參與WHA的短片，影片中包括駐外館處舉行的「與台灣同行」活動，以及美國國會議員、友邦元首及衛生部長、美國與日本駐台官員等人發聲挺台。（編輯：林興盟）1080517