學界社團促蔡賴配 辜寬敏：我看是不可能

台灣制憲基金會17日在台北召開「最新一國兩制、國族認同、制憲與2020總統仿初選評估」民調記者會，基金會董事長辜寬敏（圖）出席，並於會後受訪表示，人家說辜寬敏支持賴清德，但他不是支持哪一個人，哪個人能夠當選，繼續維持本土政權，不管姓蔡、姓賴或姓陳，他就支持。中央社記者王飛華攝 108年5月17日

（中央社記者王承中台北17日電）總統府資政李明亮、中央研究院士廖運範等學界社團今天召開記者會呼籲蔡賴配。但台灣制憲基金會董事長辜寬敏則表示，他不是支持哪一個人，但是蔡賴配，他看是不可能。

李明亮、廖運範等人在4月25日發起連署促「蔡賴配」，懇請總統蔡英文與前行政院長賴清德為延續本土政權協力奮勇而戰。至16日止，已有超過1300位各界菁英參與連署，並在今天成立知識界捍衛本土政權後援會，召開「共同承擔，守護台灣：我們對蔡賴配最誠摯的呼籲」記者會。

總統府資政吳榮義、史明、前駐日大使羅福全、中研院院士陳定信、南社社長翁銘章、台灣教授協會前會長陳儀深等人也一同與會。

廖運範表示，在此團結猶恐難勝之際、台灣危急存亡之秋，他代表來自各界知識人，誠摯呼籲賴清德以台灣為念、以大局為重，輔佐蔡總統共同延續台灣命脈協力奮戰，繼續引領台灣步向正軌。

而總統府資政史明也發表聲明指出，為了自由民主和平等，為了要實現台灣成為自由民主的社會，2020特別需要蔡總統和賴清德，兩人為總統選舉來共同努力。

過去曾指出蔡賴配沒有必要的獨派大老辜寬敏稍早針對蔡賴配接受媒體訪問時說，「我看是不可能」。但他也表示，人家說辜寬敏支持賴清德，但他不是支持哪一個人，哪個人能夠當選，繼續維持本土政權，不管姓蔡、姓賴或姓陳，他就支持。

辜寬敏指出，兩年前民進黨贏得總統大選，也掌握國會多數，為何去年的地方選舉會輸得那麼慘，他認為，因為蔡總統提出連男總統都不敢推動的改革，大家期待很高，但最後執行效率差，才會讓大家失望。

辜寬敏說，擁有權力的總統想連任，這很正常，但所做的一切都要為台灣將來，這不是說支持賴清德或是支持蔡總統，他很期待台灣的正常化，如果做得起來，是台灣最大的幸福。（編輯：黃國倫）1080517