廟口開講數政績 蔡總統懇託支持連任

（中央社記者楊思瑞台南17日電）總統蔡英文今天下午到台南的廟宇參香並向民眾發表演說，強調上任後做了很多以前總統不敢做的、以及保護國家主權、讓經濟穩定成長的事，希望民眾支持她連任，為台灣做更多事。

蔡總統今天從上午開始就在台南有多項行程，下午陸續走訪了關廟山西宮以及北區的勝安宮2間廟宇，吸引大批民眾湧入，不少人大喊支持蔡總統連任。

由於今天立法院三讀通過同婚相關法案，有挺同人士到關廟山西宮舉標語及彩虹旗，對蔡總統表達感謝。前台南市長許添財、台南市議長郭信良、立法委員陳亭妃等人則是到北區勝安宮陪同蔡總統參香。

蔡總統參香後轉往廟前向民眾發表演說，細數上任之後的多項政策及政府施政的努力方向。

蔡總統在勝安宮致詞時表示，上任後真的做了很多事，但也許是沒有好好向人民報告，才會有人說她好像沒做什麼事。因此最近安排了很多行程，希望向人民說清楚。

她說，當然還有很多想講的事沒講到，但希望大家記住4個重點。首先她是有做事情的，而且做了很多以前總統不敢做的事。第3是她做了很多保護這個國家主權的事，最後就是讓國家經濟穩定成長，稅收增加後來照顧年輕人減稅，讓年輕人的生活壓力小一些。

蔡總統說，希望2020年大家再支持自己一次，連任來為台灣做更多的事情。（編輯：黃世雅）1080517