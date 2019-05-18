台灣通過同婚專法 美眾院外委會推文讚亞洲第一

（中央社記者江今葉華盛頓17專電）台灣通過同婚專法，國際注目。在美國民主黨總統參選人、聯邦參議員桑德斯等國會議員透過社群網站祝賀後，美國眾議院外交事務委員會也推文讚許台灣成為亞洲第一。

立法院三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，各國媒體多以顯著版面報導。

今天是國際反恐同日，眾院外委會在推特表示，全球仍有許多人面對歧視，呼籲大家站出來，為創造沒有偏執、歧視的自由世界奮戰。

推文第2段以英國廣播公司（BBC）報導表示，為台灣立法機關讓台灣成為亞洲第一同性婚姻合法化喝采。

聯邦眾議院外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）也推文讚許，台灣持續成為亞洲民主與進步的啟發。

桑德斯（Bernie Sanders）今天在臉書連結美國有線電視新聞網（CNN）對台灣通過同婚專法的報導表達「恭喜台灣」，「在實現人人平等上，雖仍面臨許多障礙，但我們必須讚揚當今世界在同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）權利和平等方面取得的巨大進展」。（編輯：陳永昌）1080518