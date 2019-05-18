賴清德：初選困境 箭已射出靶卻被移走

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）前行政院院長賴清德今天到嘉義縣市參拜廟宇及辦理簽書會，他說，目前面臨初選困境，就是箭已射出去，但靶卻被移走，希望中執會22日能確定黨中央原先規畫的初選期程。

賴清德下午到嘉義市墊腳石圖書文化廣場辦理簽書會，他說，嘉義市是民主聖地，過去在台灣民主運動扮演關鍵角色，因此呼籲民進黨中執委和中常委，堅定站在民主的立場，維護民進黨的民主精神，22日的中執會能確定黨中央原先規畫初選期程。

賴清德表示，過去國民黨初選是先射箭再畫靶，已經很嚴重了，現在國民黨卻連箭都還沒射，靶就畫好了，自己目前遇到的困境，比國民黨還大，就是箭已經射出去了，但靶卻被移走。

賴清德指出，目前最重要的是中執委應確定黨中央所提出來的期程，在5月底前完成初選，而競選辦法在他和總統蔡英文登記前都已經公告了，不應該邊選邊改辦法。

賴清德上午先到朴子德安宮參拜，德安宮奉祀行醫濟世的保生大帝，他表示，自己也是醫生，後來棄醫從政，無論是擔任立委、市長或行政院長，都是服務人民，解決社會問題，讓大家安居樂業，來德安宮除了祈求平安，也懇求鄉親支持，若當選總統，繼續秉持保生大帝精神，服務社會、照顧弱勢，讓國家更進步繁榮。

隨後，賴清德前往朴子配天宮，由民進黨籍的太保市長黃榮利，以及配天宮董事長黃清田等人陪同參拜，現場有很多鄉親替賴清德打氣加油，並鼓勵一定要堅持下去。

對於現場媒體詢問如何突破行政資源和派系，賴清德重申，行政資源固然可以發揮力量，派系也能影響選舉，但得到人民的支持比較重要，今天走入基層，貼近人民，直接向人民報告理念，有信心可以突破派系，贏得最後勝利。（編輯：黃世雅）1080518

前行政院長賴清德（前左）18日走訪嘉義，來到朴子德安宮參拜，並學做當地小型文創商品「天地掃」。中央社記者黃國芳攝 108年5月18日