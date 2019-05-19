民進黨新聞部主任丁允恭 20日加入總統府幕僚團隊

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府今天宣布，民進黨新聞部主任丁允恭將加入總統府幕僚團隊，參與總統府新聞及文稿的事務，明天到任；丁允恭曾任高雄市新聞局長、行政院副發言人。

民國65年次的丁允恭，台大經濟系畢業、台大科際整合法律學研究所碩士，曾獲時報文學獎及聯合報文學獎；投身政壇時，為當時擔任立法委員羅文嘉的助理。2008年，擔任當時高雄市市長陳菊的幕僚。

丁允恭曾任高雄市新聞局長3年8個多月，是陳菊任內在位最久的新聞局長，從輔選幕僚成為一線首長；2017年在當時行政院長賴清德力邀之下，北上任行政院顧問，後來擔任行政院副發言人；今年2月羅文嘉出任民進黨秘書長，丁允恭被找去接任民進黨新聞部主任。

總統府晚間指出，鑑於相關事務的日漸繁重，為借重丁允恭長期以來在行政院與地方政府豐富而優秀的行政與政策經驗，府方在日前提出邀請，希望他能加入總統府的幕僚團隊一起努力，很高興他接受邀請，並即將於明天到任，未來這段期間他將參與府內新聞及文稿事務。（編輯：李信寬）1080519