提名協調小組拜會 周錫瑋：團結才是致勝關鍵

（中央社記者王承中台北23日電）前台北縣長周錫瑋今天與國民黨中央提名協調小組會面。周錫瑋表示，希望黨中央制止黨內同志彼此批評，他認為國民黨2020選舉贏的機率只有一半，團結努力贏得人民信心，才是致勝的唯一關鍵。

國民黨中常會15日通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法、提名作業要點暨作業時程表，以及由黨副主席曾永權、郝龍斌等人組成的中央提名協調小組成員名單。根據作業要點規定，小組將依徵詢有意爭取或被推薦的黨員參加初選意願，同意參加初選者的名單將在6月10日公布。

曾永權、郝龍斌等中央提名協調小組成員今天上午與周錫瑋會面，並攜帶相關資料交給周錫瑋。周錫瑋在會前受訪表示，現在已發生有參加初選的同志彼此批評的狀況，他希望黨中央能夠制止。國民黨2020選舉非常艱難，贏的機率只有一半，團結努力贏得人民的信心，才是國民黨致勝的唯一關鍵。

周錫瑋指出，他也將簽署一份承諾書交給黨中央，內容是他絕不批評黨內同志，以及若他未贏得初選，將自願向黨中央報到，把他的時間、資源、能力貢獻在國民黨的選戰中。希望初選能夠公平、透明，他建議民調由黨中央來做，全程公開錄音、錄影，且樣本數上應該在現場隨機抽樣。

曾永權則表示，今天前來拜會周錫瑋，就是來請教、徵詢參選國民黨總統初選的相關事情，也利用這個機會向周錫瑋說明初選的相關辦法、作業要點及時程。

國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨民調執行小組擬定測驗時，會考量現有政治情勢、未來狀況，如何幫國民黨挑出最強候選人。從各種跡象研判台北市長柯文哲參選可能性很大，所以會列入參考。目前已聯繫其他5位名初選參選人，依照時程會在6月10日前都接觸，現在只等參選人敲定時間陸續拜會。

周錫瑋與曾永權、郝龍斌等人隨後進行約20分鐘的閉門會談，周錫瑋在會後受訪表示，會中大家都有共識2020的選戰會很艱難，總統蔡英文會無所不用其極，且柯文哲也不能忽略，柯文哲將來的動向都必須要做仔細評估。

周錫瑋說，若是國民黨在初選過程中不能製造出團結作戰的精神，初選結束反而會對國民黨不利，他也在會中建議參加初選的同志應該多聚會了解彼此，若未贏得初選，希望能夠認養大選的責任區。（編輯：楊凱翔）1080523