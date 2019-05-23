賴陣營否認新方案羞辱蔡總統 盼初選圓滿走完

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）前行政院長賴清德行動辦公室發言人李退之今天說，賴清德提「贏的策略」，並不是外界所說羞辱總統蔡英文，希望黨內有最大包容心跟誠意，繼續圓滿走完初選，推出最強參選人。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

對於賴清德提案，蔡陣營發言人阮昭雄表示，「贏就是贏、輸就是輸，不需要誰讓誰」。

李退之今天接受媒體訪問時還原狀況表示，昨天中執會進行到一段落，休息過程，民進黨主席卓榮泰要求蔡賴代表人連絡雙方參選人，針對中執會狀況，請雙方提供能進行下去的想法和意見。賴清德接到通知後，決定親赴黨中央，賴沒有參與中執會，只是在貴賓室向卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、5人小組成員、雙方協商代表提供一個或許可以走得下去的「贏的策略」。

李退之強調，這項方案完全是基於公告的民進黨初選民調辦法，只是對於決定誰勝出的門檻，做一些「稍微放寬的認定」，原來初選民調辦法是「絕對值的某一邊勝利」才是決定條件；現在只要對方參選人能贏過主要政黨國民黨參選人韓國瑜，賴清德就會全力支持蔡總統競選連任。

他說，中執會是黨民主決策的一環，「我們也當然絕對尊重」，中執會是否進行下去，尊重中央黨部、中執委先進；民主憲政原則不僅是多數決，也包含各種最基本法治原則，比賽要照已說好的辦法繼續下去，這是民主社會基本素養，盼中執委考慮這些狀況，黨中央能繼續維持和諧、團結，打贏明年大選。

對於外界質疑賴陣營如此也是更改初選規則，李退之表示，這已經是「最不去更動」，而且也是在公告的初選辦法架構下的方案；黨從來沒有公告後再去改辦法，這樣的歷史成就是共同的資產，希望所有民進黨員共同維護。

李退之說，昨天雖然是另外延伸出來的協商場合，但對方陣營協商過程中也一直強調「在最後定案之前都可以繼續進行協商」；他認為，應該把握這樣的機會，達成圓滿成果。

媒體追問，賴清德所提的方案，讓外界覺得是在羞辱蔡總統。

李退之強調，「絕對沒有這樣狀況」，昨天賴清德決定親自前往黨中央，「所有幕僚完全不知情」，賴清德接到通知後，立即展現最大誠意；他並呼籲黨內，要有最大包容心跟誠意，繼續把初選圓滿走完、成功推出黨最強參選人。

另外，媒體也問到，高雄市長韓國瑜被賴清德當成假想敵，稱自己「愧不敢當」。李退之說，韓國瑜同意參加國民黨初選，應該沒有甚麼愧不敢當，也預祝韓國瑜心想事成。（編輯：楊玫寧）1080523