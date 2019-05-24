令和時代來臨 日代表盼日台合作解決全球性問題

日本台灣交流協會台北事務所24日舉行「天皇、皇后即位報告酒會」，日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（右）與台灣日本關係協會長邱義仁（左）上台向眾人舉杯致意。中央社記者謝佳璋攝 108年5月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）日皇德仁即位，日本進入令和時代。日本駐台代表沼田幹夫今天表示，令和將是考驗日台關係的時代，面對豬瘟疫情、全球暖化、海洋資源管理等全球性問題，盼日台合作，齊力解決。

日本台灣交流協會台北事務所今天舉行「天皇、皇后即位報告酒會」，慶祝新日皇即位。台灣日本關係協會會長邱義仁、外交部長吳釗燮、前副總統連戰等人出席。

沼田幹夫致詞時表示，4月30日日皇明仁退位，隔天由皇太子德仁即位，日本平成時代結束，令和時代開始。新年號「令和」其中的「令」代表美好，「和」有「溫和」之意。他希望，令和時代對大家來說，能如文字之意，成為和平且美好的時代。

他接著說，令和時代將是考驗日台關係的時代。在動盪的平成時代，日台間建立的友好關係可稱為史上最佳的狀態，但另一方面，區域情勢持續大幅變化，日台雙方都面臨該如何因應變化的挑戰。

沼田幹夫說，來勢洶洶的豬瘟疫情、全球暖化、海洋資源管理等都是全球性的問題；對於這些問題，他希望日台雙方共同合作、齊力解決。

邱義仁則代表台灣致詞並向日方表達祝賀。他首先恭賀日皇德仁即位，接著表達對平成時代日皇明仁的懷念。明仁在戰亂中成長，相信對戰爭的感受非常深刻，對受難人民所表現出來的溫和、關照 ，「相信就像是溫和的太陽，讓人感受到平靜跟溫暖」。

不過，他說，明仁謙和退位，對日本現代憲政史投下新的問題，也帶給大家許多思考。他相信，「明仁天皇是一位值得懷念的天皇」。

對於台日關係未來發展，邱義仁表示，希望在日皇德仁任內，台日間的友誼、信賴關係，以及包括經濟、社會、文化等領域的交流都能進一步發展。他坦言，台日之間還有一些問題尚待解決，不過，他相信，在台日友誼跟信賴基礎上，這些問題應該都可以逐步克服。

酒會現場擺放新日皇夫婦的照片，並播放德仁與皇后雅子的介紹影片。另外，會場也擺放簽名簿，供出席人士留名表達祝賀；沼田幹夫說，簽名簿未來將轉呈給日皇德仁。（編輯：楊玫寧）1080524

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日本台灣交流協會台北事務所24日舉辦「天皇、皇后即位報告酒會」，外交部長吳釗燮（中）出席與會。中央社記者謝佳璋攝 108年5月24日

日本台灣交流協會台北事務所24日舉行「天皇、皇后即位報告酒會」，前副總統連戰（前中）、前立法院長王金平（前右）出席與會。中央社記者謝佳璋攝 108年5月24日