民進黨29日討論總統初選 邀蔡賴出席

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，29日將開中執會討論2020總統初選選務日程等提案，為避免衍生突襲的爭議，開會通知註明邀請總統初選候選人代表或本人，總統初選事宜當天應做出決定，不能再拖。

總統蔡英文陣營發言人阮昭雄表示，總統以國務為優先，當天原則上將推代表前行政院副院長林錫耀出席。

前行政院長賴清德陣營代表、民進黨立委林俊憲表示，賴清德是否出席尚未做出最後決定，將與賴清德討論後再說。賴清德行動辦公室發言人李退之表示，賴清德還是希望日前他拋出的「4大原則下的3個如果」新方案，能在中執會前，與5人小組及對方有完整討論的機會。

民進黨中央黨部今天發出開會通知，29日召開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜，以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案，建請中執會議決通過2020第15任總統初選相關事宜。

羅文嘉晚間受訪表示，29日中執會開會通知是延續22日中執會，因22日中執會休息時間，5人協調小組與雙方陣營協商，後來前行政院長賴清德到黨中央，遭對手陣營質疑「突襲」；因此，為避免再生爭議，並求慎重起見，29日中執會開會通知，特別註明邀請「代表或本人」。

羅文嘉說，蔡賴兩陣營可以推派代表出席，也可以當事人自己來；他表示，29日中執會，第一應該要做出決定不能再拖，第二，依照上次會議的共識，包括電視政見發表會一週一次，一次公民團體提問，一次媒體提問；6月10日到14日進行民調。

賴清德日前提議，他和總統蔡英文與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他無條件支持蔡總統競選連任；若他贏韓，韓又贏蔡總統，那請支持他出馬競選總統。羅文嘉說，賴清德拋出的新方案就看蔡陣營是否接受，這不是黨中央處理的事情。（編輯：張均懋）1080524