蔡營：協調合作最優先 盡量不要民調競爭

（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨總統初選，外傳總統蔡英文陣營擬將戰場拉到全代會，蔡營協商代表、前行政院副院長林錫耀今天表示，沒有聽說這件事，蔡總統主張1加1大於2，以協調合作最優先，盡量不要走到以民調做競爭。

民進黨29日將開中執會討論黨主席卓榮泰與嘉義縣長翁章梁等24名中執委所連署的總統初選選務日程等相關提案；開會通知特別註明邀請蔡總統、前行政院長賴清德兩人或代表出席。

聯合晚報今天報導「29日中執會無解，英德大戰恐拖到全代會」，林錫耀晚間受訪對此表示驚訝，「沒有聽說這件事」。

林錫耀說，總統國政事務繁忙，不會出席29日中執會，由他列席，他的主張與上次一樣，分別是手機納入民調、採對比式民調、手機與市話民調占比各半、民調對象就是與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲3人對比。

他進一步表示，蔡總統的一貫態度就是1加1大於2，協調合作最優先，盡量不要走到以民調做競爭。

賴清德子弟兵、中執委林俊憲晚間受訪表示，當天中執會將主張遊戲進行到一半不能修改遊戲規則。

29日中執會一旦動用表決，若賴清德輸了，外界關切賴清德的下一步，親近賴清德人士表示，針對初選相關爭議已展開相關法律研析的準備。（編輯：謝佳珍）1080525