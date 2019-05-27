萬安演習下午登場 府院提醒國人接到警報勿驚慌

萬安演習27日下午登場，總統蔡英文透過LINE提醒民眾演習期間將有人車管制，請國人同胞配合相關疏散指示，若接到飛彈空襲警報測試，勿驚慌。（圖取自蔡英文LINE帳號）

（中央社記者葉素萍、顧荃台北27日電）萬安演習今天下午登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌一早分別透過Line提醒民眾演習期間將有人車管制，請國人同胞配合相關疏散指示，若接到飛彈空襲警報測試，勿驚慌。

蘇貞昌一早透過LINE貼文「早安！麥克風測試，一二三，各位鄉親請注意，下午若接到飛彈空襲告警訊息，請別緊張，這是萬安演習！」

蘇貞昌說，這週一到週四，下午1時30分到2時，將分區展開萬安42號演習，請國人同胞配合相關疏散指示。提醒各位鄉親，若在演習期間隨意趴趴走，違反管制規定不聽勸阻，將可依法開罰新台幣3萬元到15萬元，「請大家告訴大家！」

蔡總統隨後也透過LINE提醒，今年度的萬安演習將在27日至30日於各地區進行，提醒大家演習期間將有人車管制，請配合相關人員疏導，另外，如果接到「飛彈空襲警報測試」、「萬安演習警報」等相關簡訊，請認明「測試」、「演習」等字，請勿驚慌。

蔡總統並請大家在LINE上回訊輸入居住縣市，「我會告訴你各地區的演習時間喔！」（編輯：郭萍英）1080527