蔡陣營：中執會決定沒法律問題 不應讓外力介入

（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨總統初選，前行政院長賴清德陣營擬發動法律戰。總統蔡英文陣營發言人阮昭雄今說，中執會依照規定與程序所做決定並不會有法律問題，不應該讓不必要外力介入，破壞黨內民主。

民進黨中執會29日將再次討論總統初選日程相關事宜。自由時報報導，對於蔡總統陣營主張修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。

阮昭雄表示，蔡總統在協調期時，尊重5人小組的安排與協調，目前協調期已經結束，也進入中執會的程序，蔡總統完全尊重民進黨的黨內民主機制，靜待中執會作成最後決議。

阮昭雄指出，中執會依照黨章所賦予權限，就是民進黨的民主決策機制，中執會依照規定與程序所做成的決定，並不會有法律問題，也不應該讓不必要的外力介入，破壞民進黨的黨內民主。

阮昭雄強調，贏得2020大選，捍衛本土政權，才是民進黨最大目標，全黨的利益必須高過任何一個候選人的利益。因此，大家必須完整考量實際的政治現實，用最貼近民意的方式，才能產生最強的候選人，希望週三中執會順利進行，不要再拖延，讓初選進行，讓支持者安心。（編輯：郭萍英）1080527