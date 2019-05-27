國民黨全代會7/28召開 提名總統候選人

(中央社記者余祥台北27日電) 國民黨副主席曾永權今天在黨部一樓張貼「中國國民黨第20屆第3次全國代表大會公告」，全代會將於7月28日在新北市板橋體育館舉行，通過提名國民黨第15任總統候選人，並與第10屆立委候選人聯合造勢。

國民黨有意參加總統初選者包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人。

曾永權表示，國民黨中央提名協調小組近日正分別對6位主動或被動表達意願參與初選的同志展開徵詢，日前已與周錫瑋會面，明天將拜會張亞中，其他人則仍在聯繫中。預定6月上旬完成徵詢階段性工作，6月10日公布參加初選者名單。

針對媒體報導，國民黨中央提名5人小組成員動員軍系支持特定人選，中央提名協調小組召集人曾永權傍晚透過新聞稿表示，中央提名協調小組是依據中常會通過的總統候選人提名特別辦法成立，負責初選人選評估徵詢、協調、辦理國政願景發表會及民意調查等相關事項。

曾永權強調，小組成員均秉持公正、公平及公開的立場辦理提名工作，外界謠傳絕非事實。（編輯：林沂鋒）1080527