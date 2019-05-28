台美日合辦GCTF網路安全營 智利墨西哥首度與會

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）為因應全球資安風險，外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會舉辦GCTF網路安全與新興科技研習營，學員來自20國、33位資安官員與專家；AIT說，智利、墨西哥是首度參與GCTF活動。

外交部表示，為積極因應全球資安風險，強化台灣與亞太區域國家共同維護網路安全的合作能量，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會今天至30日在台北舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）─「網路安全與新興科技國際研習營」，學員來自20國、33位政府資安官員、專家。

研習營今天下午舉行開幕典禮。外交部政務次長謝武樵致詞時表示，過去在GCTF架構下，曾舉辦有關公共衛生、能源、婦女賦權等主題的研習營，這次則是聚焦網路安全，邀請區域國家的專家、官員來台交換意見。

國安會諮詢委員李德財致詞時表示，一場日前在捷克布拉格舉辦的有關5G會議，並發表一份有關5G安全性的提案。他指出，台灣也有採取保護4G、5G網路的措施，並歡迎這項支持透明性、法治、智慧財產權保護的提案。

他說，希望透過這場研習營讓學員更了解網路安全的重要性，網路安全不僅關乎單一國家的利益，也與個人權利、隱私有關。政府有責任維護網路安全，包括智慧財產權與個人資料保護；台灣願意分享相關經驗。

AIT副處長谷立言（Raymond Greene）說，GCTF是一項多邊平台，為協助建立台灣與其他國家合作，共同解決全球性問題。這次的研習營是智利、墨西哥首次參與GCTF活動。

谷立言表示，台灣在網路安全方面有許多可分享的經驗。同時，美國很關切5G時代的網路安全，這次美國國土安全部、國務院、美國聯邦通訊委員會等單位也派員來台與會。

他說，大家必須共同合作確保新興的數位經濟是安全的，且符合民主價值。

谷立言也指出，美國與歐洲的盟友5月初舉行會議，討論5G時代的網路安全，並發表「布拉格提案」，內容是有關理念相近國家對網路安全、新興科技未來發展的共識。日本、澳洲已表示支持這個提案，美國也很高興看到台灣表態支持；美國希望這項提案將成為世界各地符合民主的數位經濟的基石。

外交部指出，這場為期3天的研習課程邀請美國國土安全部網路安全及基建安全署底下的國家風險管理中心主任柯列斯基（Bob Kolasky）擔任專題講者，還有美國國務院、美國聯邦通訊委員會，以及台灣國家通訊傳播委員會、行政院資通安全處等官員擔任講師，針對網路安全的挑戰及機會、人工智慧等新興科技議題進行討論與經驗交換。與會人員在活動期間也將拜會國家通訊傳播委員會、參觀國家通訊暨網際安全中心等。

外交部表示，這場研習營是台美自104年以來在GCTF下合辦的第19場國際研習營，也是日本台灣交流協會第4度參與的GCTF活動。（編輯：林沂鋒）1080528