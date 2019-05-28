中執會29日再戰 卓榮泰盼總統初選辦法能定案

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，雖然總統蔡英文、前行政院長賴清德今天下午已二度會面，但蔡賴陣營發言口徑沒有改變，一方仍強調不能改規則，一方建議民調納韓柯、手機市話各半。

民進黨主席卓榮泰今天稍早接受媒體訪問提到，明天中執會，「大家都希望儘快把這件事情定下來」，他心理沒有任何預設的打算，「明天一定要有一個方法出來」，一個大家認為可以接受的方法。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的前行政院長賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

中執委們的提案包括，民進黨2020年第15任總統提名初選民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

賴清德下午與總統蔡英文已會面。蔡陣營發言人阮昭雄說，蔡賴兩人會面內容細節不清楚，蔡總統的想法一直都是希望團結勝選。賴清德行動辦公室則說，對於兩人談話的內容不清楚，但賴清德一直希望民進黨的黨內初選能有圓滿進展。

蔡賴第二度會面後，兩陣營對於明天中執會將討論的初選辦法，各自態度並未改變。

賴清德子弟兵、立委林俊憲晚間接受訪問指出，「（蔡賴）有見面總比沒見面好，見面絕對是好事情」，不過，賴陣營仍認為黨的規則不能改，初選進行到一半，千萬不要破壞制度，否則創下惡例會後患無窮，也會留下歷史污點，呼籲黨內同志要長遠思考，對黨員與歷史負責。

蔡總統陣營發言人阮昭雄說，蔡陣營仍主張民調要採3人對比，納入國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲，手機和市話的比率各占一半。

另外，賴清德今天接受「辣新聞」節目專訪，他說，如果明天中執會硬要強行表決，且硬要在這一屆施行，除了社會會質疑民進黨初選制度公平性以外，未來也後患無窮。

賴清德強調，現在是有人要改變，黨中央認為不應該改變，他是一個根據已經公告的初選辦法的參選人，他當然希望公告的辦法要繼續；被問到是否希望中執會記名表決，他說：「這一部分我們尊重當時的會議狀況」。

主持人詢及，蔡陣營明天會不會堅持修改辦法，賴清德說，他不知道，但他希望不要。他提出的「贏的策略」什麼時候要採用，他都接受；雖然一開始，對方並不贊成，但是最後如果願意接受這個方案，「對我來講仍然有效」。

賴清德說，社會上本來就是睜大眼睛在看明天的中執會，民進黨是不是有辦法像以往一樣堅持信念。

被追問「你是因為擔心柯文哲加入對比對你不利，所以你才拒絕嗎？」賴清德說，「千萬不要簡化成這個樣子」，他要講的是制度性的穩定，初選辦法已公告，大家要根據公告的初選辦法走，否則未來民進黨面臨的各種問題層出不窮。

另外，中常委鄭寶清上週舉前立委周伯倫為例，指「邊選邊改規則」並非頭一遭。賴清德說，這是兩種狀況如何能夠相提並論。

至於，這一場初選到現在為止，賴清德與蔡總統的互信是否還存在；賴清德說，他當然是相信制度，也相信蔡總統應該要接受黨的制度，也應該要接受黨的初選結果，「其實怎麼會沒有互信」，經過初選，不會去改變關係。（編輯：謝佳珍）1080528