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探視演習車禍受傷官兵 總統祝福早日康復

最新更新：2019/05/29 20:16
陸軍第六軍團裝甲第542旅裝騎連28日漢光演習發生車禍意外，造成15人受傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療，總統蔡英文（右2）29日前往探望。中央社記者郭宣彣攝 108年5月29日
陸軍第六軍團裝甲第542旅裝騎連28日漢光演習發生車禍意外，造成15人受傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療，總統蔡英文（右2）29日前往探望。中央社記者郭宣彣攝 108年5月29日

（中央社記者王承中台北29日電）總統蔡英文今天前往新竹視導「反機降對抗操演」並探視因演習發生車禍受傷的官兵。總統表示，演習視同作戰，做好充分整備，才能將意外事故降到最低，並祝福受傷官兵早日康復，國家一定提供最好的照顧。

參加漢光35號演習的陸軍第542旅裝騎連官兵，昨天駕駛中型戰術輪車行經湖口2營區廢棄崗哨處，撞擊營區圍牆導致車頭半毀，15人輕重傷，其中11名傷者在新竹國軍醫院治療。蔡總統今天下午身著國軍數位迷彩服前往國軍湖口營區視導國軍實施的「反機降對抗操演」後，隨即前往新竹國軍醫院探視傷者。

總統稍早在臉書發文表示，演習視同作戰，透過「從嚴從難」的演習強度，才能實際測試部隊戰力、有效確保家園安全。

總統指出，昨天，漢光演習發生1起車禍意外，有15名裝甲官兵受傷，幸好送醫後都沒有大礙。她今天前往新竹湖口營區視察實兵對抗演練後，也特地前往醫院探視受傷官兵，祝福早日康復，國家一定提供最好的照顧。

總統說，「我要再次提醒所有國軍弟兄姊妹，演習視同作戰，平時辛苦訓練就是為了這一刻。做好充分整備，才能將意外事故降到最低」。最後，總統請大家也給辛苦投入演習、堅定保家衛國的國軍官兵一個鼓勵。（編輯：李信寬）1080529

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