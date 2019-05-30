批陸委會恫嚇人民 國民黨：海峽論壇助兩岸交流

（中央社記者余祥台北30日電）陸委會今天宣布政府將禁止國人、團體參加論壇涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，也禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動。國民黨對此表示，海峽論壇是兩岸間重要的民間交流平台，有助兩岸相互了解。

中共將在6月舉辦海峽論壇，國民黨副主席曾永權將率團參加。陸委會副主委陳明祺今天表示，人民團體或政黨參加海峽論壇，如有違反兩岸人民關係條例第9條規定，最重可予以解散；但涉及個人部分，目前並沒有罰則。

國民黨透過新聞稿表示，海峽論壇以文化、經貿為基礎，是長期以來兩岸重要的民間溝通交流平台，也是促進兩岸之間相互了解、增進互信的重要管道。

國民黨表示，民進黨政府出言恐嚇參加論壇的台灣人民與民間團體，意圖阻卻兩岸之間的交流與互動，只是凸顯民進黨政府在改善兩岸關係上已經無能為力，更讓蔡英文總統宣示的維持現狀徹底破功。

國民黨指出，民進黨封閉、鎖國的兩岸思維，無助於改善兩岸關係，希望民進黨政府能三思而行，以兩岸和平發展、台灣人民福祉為重，切勿因意識型態作祟，讓當前兩岸關係的緊張局勢陷入更危險的邊緣。（編輯：李信寬）1080530