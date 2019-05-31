蔡總統赴台南 賴清德：崑濱伯接待很正常

（中央社記者游凱翔台北31日電）前行政院長賴清德今天接受專訪，主持人詢問，總統蔡英文至台南與國策顧問黃崑虎、黃崑濱會面是否為「固樁」；賴清德回應，總統來到台南，他們兩人以禮相待很正常，勿想太多。

總統蔡英文今天到台南後壁參訪，國策顧問黃崑虎、崑濱伯（黃崑濱）也隨行；黃崑濱接受媒體訪問時，也表示支持蔡總統連任的立場，並希望賴清德能夠學習德川家康的精神再等4年。

賴清德下午接受廣播電台「快樂聯播網」專訪前接受媒體訪問，他僅對此表示「謝謝啦」；主持人在節目中表示，蔡總統南下台南是否為「固樁」，賴清德回應，黃崑虎、黃崑濱都是地方上受人敬重的前輩，也是總統府的國策顧問，因此當蔡總統來到台南，黃崑虎、黃崑濱以禮相待是很正常的事，希望外界不要想太多。

針對想要代表民進黨參選總統的原因，賴清德說，面對中國的威脅、看見國民黨要拿出和平協議來解決兩岸問題，這都不是台灣該走的路；除此之外，台灣本身也有許多問題，包括基層的生活辛苦、減少空氣污染等議題。

賴清德也強調，他是民進黨內唯一有辦法打敗國民黨的人，而跟台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜相比，他更有能力守護台灣、治理這個國家，希望在黨內初選電話民調期間能夠支持他。

主持人也詢問，是否有辦法接受「蔡賴配」或「賴蔡配」。賴清德回應，現在談論此議題已經不適合，因為根據民進黨的規定，由贏的人來決定副手，因此若在這個時間點談論這個議題是「戰術運用」，不符合民進黨的精神與制度。

主持人追問，是否可能會脫黨參選。賴清德則回應：「不會啦，我怎麼會脫黨。」但他也說，就算遇到更大的挫折，也會堅持走下去，不會改變當初登記參選、承擔責任的決心。（編輯：黃國倫）1080531