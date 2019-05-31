立院三讀海巡法 船長拒檢最高罰15萬元

（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院會今天三讀修正通過海岸巡防法部分條文，若船隻規避海巡人員必要檢查，可對船長或所有人開罰最高新台幣15萬元；若民眾濫用海巡報案專線，最高可處1萬5000元。

三讀通過條文中增訂，海巡機關人員為執行勤務，必要時得進行身分查證及資料蒐集；其職權行使與權利救濟，準用警察職權行使法相關規定。

條文明定，船舶或其他運輸工具的船長、管領人、所有人或營運人，對海巡機關人員實施檢查、驅離或登臨等命令，不得規避、妨礙或拒絕，違者海巡機關人員得以強制力實施，但不得逾必要之程度；並可處船長或所有人3萬元以上15萬元以下罰鍰。

另外，海巡機關為執行勤務，設置專線電話受理民眾報案，但為避免民眾任意無故撥打專線電話，甚至謊報案件，造成海巡人員困擾、延宕其他案件處理時效，因此參酌社會秩序維護法、消防法等，提出修正草案。

三讀通過條文明定，無故撥打專線電話經勸阻不聽，或故意謊報案件者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，賦予海巡機關裁量權限，得視具體事件情節輕重，決定裁罰額度。（編輯：趙蔚蘭）1080531