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政黨不動產移轉查詢上線 實景史料不只追黨產

最新更新：2019/06/06 17:51

（中央社記者游凱翔台北6日電）為了讓民眾了解政黨不動產移轉的始末，行政院不當黨產處理委員會建置的「政黨不動產查詢系統」今天正式上線，並在首頁設置「黨產追追追」搜尋功能，並結合白話敘事、史料及實景照片。

黨產會下午發布新聞稿表示，黨產會自民國106年8月成立迄今，就黨產條例規範的10個政黨及其附隨組織名下「曾經持有」或「現在仍持有」的不動產進行調查，經通盤整理、系統性分析後，將資料彙整並建置資料庫。

黨產會指出，資料庫內含83年政黨法人登記申報資料、105年政黨向黨產會申報資料，以及黨產會調查所得的資料，登載至少數千筆土地及建物的移轉過程，將依調查進度持續增補、擴充。

黨產會也說，在資料庫首頁設有「黨產追追追」搜尋功能，除可直接查詢政黨及其附隨組織不動產相關資訊外，也與內政部國土測繪中心協作，運用Google地圖等開放性數位資源，整合不動產資料，以利民眾了解不動產所在地及實際街景等狀況。

此外，黨產會就矚目案件及特殊移轉歷程撰寫「顯著個案」，以白話敘事結合史料及實景照片，使民眾理解黨產會如何透過地籍資料，進行調查及分析不動產之交易過程。

黨產會最後表示，黨產一直是社會大眾關注且待釐清的重要議題，黨產會期望藉由公開事實及真相，以保障每一名民眾對公共事務知的權利；同時，透過資料庫的整理及公布，也向台灣社會傳遞一個清楚的訊息，就是「黨產清理」完全是奠基於扎實的事實查核工作之上。（編輯：楊凱翔）1080606

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