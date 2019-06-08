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石虎棲地圖資擬年底上網 環評優先採用

最新更新：2019/06/08 14:27
行政院政務委員張景森表示，他已兩度召開跨部會會議，今年底石虎棲地圖資將上網，開發單位環評作業要優先採用。圖為石虎。（圖取自facebook.com/LCAT2017）
行政院政務委員張景森表示，他已兩度召開跨部會會議，今年底石虎棲地圖資將上網，開發單位環評作業要優先採用。圖為石虎。（圖取自facebook.com/LCAT2017）

（中央社記者顧荃台北8日電）近期外界關注石虎保育議題，行政院政務委員張景森表示，他已兩度召開跨部會會議，今年底石虎棲地圖資將上網，開發單位環評作業要優先採用。

「苗栗縣石虎保育自治條例」草案4日在苗栗縣議會闖關失敗，引發外界關注石虎保育議題，樂團五月天成員怪獸與館長陳之漢等人在臉書發文，呼籲更多人關注石虎。

張景森向中央社記者表示，石虎的保育問題最近引起社會大眾關注，其實今年4月初，總統蔡英文就指示他協助苗栗縣，解決開發和保育衝突的問題。他已在4月16日及5月8日兩度召開會議，邀請經濟部、交通部、農委會、環保署等相關部會，以及保育團體和專家學者共同會商，形成具體結論。

張景森指出，目前石虎已知棲地為中彰投及苗栗。針對已知棲地，他要求農委會持續監測石虎生態；已知棲地以外的縣市，包括新北市跟新竹縣，今年要完成石虎棲地調查。

張景森說，石虎棲地調查完成後，今年底重要石虎棲地圖資將上網，開發單位環評作業要優先採用官方調查資料；環評時，野生動物保護機關也要出席提供意見。

另外，對於道路和河川建設造成石虎棲息地破碎和路殺石虎問題，他表示，也要求交通部和經濟部採取有效措施，提出短、中、長期計畫，立即實施。（編輯：楊玫寧）1080608

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