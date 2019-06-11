桃園視察防災作業 蔡總統：國政仍是優先項目

總統蔡英文（前中）11日前往桃園市視察防災準備工作，蔡總統表示，台灣每年都要面臨豪大雨的侵襲，相關準備須加速進行，雖黨內初選開跑，但國政仍是優先項目，除了聚焦國政，也利用各種機會，把施政的成效向人民報告。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）總統蔡英文今天到桃園市視察防災準備工作，蔡總統表示，台灣每年都要面臨豪大雨的侵襲，相關準備須加速進行，雖黨內初選開跑，但國政仍是優先項目。

蔡總統受訪表示，中央氣象局已發布豪大雨特報，台灣每年都要面臨豪大雨的侵襲，相關準備須加速進行。面臨豪大雨持續衝擊的地方，民間自主防災機制的建立很重要，這也是整個社會、國家要總動員的事。

蔡總統表示，今天到桃園視察準備工作，並前往「觀音區樹林里蓮花滯洪池」參訪，她也讚賞這是個好典範，以最小經費投入發揮最大效果，這證明除了政府與企業，最重要的是社區能夠自主來做，發揮的效能最大，而這樣的生態滯洪池，也吸引許多台灣本地及其他國家的觀摩。

對於記者詢問，蘋果日報最新民調，蔡總統幾乎與高雄市長韓國瑜不相上下，是否與勤跑基層及打空戰的網路戰奏效。蔡總統表示，黨內的初選作業開跑後不方便再評論民調，但這段時間以來，國政仍是自己最重要的優先項目，除了聚焦國政，也利用各種機會，把施政的成效向人民報告。

記者又問，花蓮縣長徐榛蔚建議國道6號可開放國際標的說法，蔡總統表示，過去國民黨政府曾做過相關調查研究及評估，認為在技術上不可行，徐縣長的建議還是要有合理的基礎來支撐，前階段的評估是在不久前，相信在調查時已經把相關的技術都考慮進去。

對於記者詢問，韓國瑜在第一時間對香港反送中遊行的回答「我不知道，我不曉得」引發網路批評。蔡總統指出，韓國瑜不瞭解、不清楚是一回事，但政府的立場很清楚，台灣人無法接受一國兩制，而一國兩制在香港實施也證明是沒有成功。

蔡總統說，香港人也覺得在一國兩制下，自由、民主、人權都未達期待，甚至有若干程度的被壓抑，所以在台灣人更應珍惜現有的民主生活方式，還有對人權的保護跟尊重，最重要的是，一定要全力捍衛台灣的主權，讓世世代代都可享受民主自由與人權保障的生活，也有選擇自己未來的完整權利。

觀音區樹林里里長吳進昌也特別送上種在蓮花田裡的絲瓜，並表示這叫做絲絲相連，也祝福蔡總統「刮目相看、連任成功」。（編輯：張銘坤）‭1080‬611

總統蔡英文（前左3）11日到桃園市視察防災準備工作，並前往「觀音區樹林里蓮花滯洪池」參訪。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月11日