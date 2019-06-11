外交人事異動 發言人李憲章接駐汶萊代表

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）外交最新人事異動，外交部發言人李憲章將接任駐汶萊代表，原駐汶萊代表林維揚將調回部辦事。據了解，外交部發言人一職規劃由副發言人歐江安接任。

外交部今天發布人令，駐汶萊代表一職將由現年54歲的李憲章接任。

李憲章畢業於國立政治大學外交學系，自2017年9月接任外交部公眾外交協調會執行長兼發言人。他過去曾擔任亞東太平洋司東南亞科科長、亞太司專門委員等職，也曾派駐美國紐約、英國倫敦。

李憲章在前外交部長李大維任內接下發言人一職，也頗獲現任外交部長吳釗燮信任。他在發言人任內歷經二代晶片護照內頁底圖誤植美國杜勒斯機場圖片、斷交風波、大阪風災等重大事件；站上火線的他，應對沈穩。

事實上，在他接任發言人以前，並沒有太多與媒體接觸的經驗，像許多外交官一樣，他對媒體抱持「敬而遠之」的態度。不過，在他接任發言人，有機會與媒體近距離接觸並了解媒體生態後，讓他漸漸發現，「媒體沒有想像中可怕」；他也多次在內部會議中鼓勵其他外交官，不要排斥面對媒體，「而是要正向面對媒體，以誠懇的態度及同理心，透過外交專業與媒體互動」。

對於即將接任駐汶萊代表一職，他說，不管在哪個位置上，都會盡力而為，為國家拼外交。（編輯：趙蔚蘭）1080611