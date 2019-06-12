監委促檢討托育準公共化 政院：已見初步成效

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北12日電）監委江綺雯等人今天指出，托育準公共化政策未解決托育量不足及資源分配不均，並排擠其他社福支出，促請行政院檢討改進。行政院回應說，這項政策未增加地方財政負擔，且已見初步成效。

監察委員江綺雯、林雅鋒、陳小紅、王幼玲等人今天在監察院針對托育準公共化機制召開記者會指出，去年8月1日實施「托育準公共化機制、擴大育兒津貼」政策，立意固然良善，但規劃期程過於倉促、欠缺與地方政府及民間團體有足夠的溝通，且事前未落實資源盤點，加上地方政府執行人力等相關配套資源均未能到位，導致政策上路後亂象百出，民怨不斷。

監委又指出，這項政策邊實施邊修正，讓地方政府無所適從，並出現褓姆及私立托嬰中心業者等對於托育公共化及準公共化措施的簽約條文有諸多未明確的條款、滾動式檢討方式多有微詞，凸顯行政院托育政策規劃未盡周延。

監委表示，「托育準公共化機制、擴大育兒津貼」政策挹注新台幣425億元以上的資源，卻因未依各縣市情況，採取因地制宜的措施，且部分縣市欠缺對服務對象、受益人口及地區資源特性更清楚且細緻資料的掌握，亟待行政院督導所屬及早盤點建置。

監委又指出，準公共化托育政策自107年8月1日起實施，107年8月1日至12月底止所需經費雖由中央政府全額補助，但108年度則提高縣市自籌經費，勢必加重地方政府財政負擔，甚至排擠到其他社會福利服務支出，行政院應研擬規劃因應，以確保政策的永續。

監委表示，托育公共及準公共化服務措施及擴大育兒津貼政策以全體幼童統一適用齊頭式的服務，卻未將城鄉差距納入考量，欠缺彈性，且未就特殊幼兒的照顧提出相對應得協助服務，不利身障及特殊需要照顧的幼兒托育，行政院應督導衛福部及教育部研謀適當對策。

對此行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，托育準公共化政策在上路前，已與地方政府多所溝通，並獲得地方政府支持，也沒有倉促上路的問題；目前已見初步成效。

Kolas表示，衛福部自民國106年就已開始進行準備與內部討論，107年5月28日至7月26日間，衛福部與各地方政府、褓姆協會、兒童團體、家長團體進行多次溝通，多數與會者認同中央政府推行此政策擴大服務對象，並給予支持。

另外，Kolas表示，推動托育準公共化政策也沒有增加地方財政負擔的問題。政院事前就與地方政府說明，中央政府一旦擴大服務對象，依照中央政府補助地方政府的補助要點，地方政府要按照比例編列自籌款，各地方政府也理解。

她說，準公共化政策上路後，中央政府自107年8月至12月由中央政府先吸收各地準公共化政策預算，自108年後才開始由地方政府編列自籌款，此為既有的規定。另外，目前全國褓姆已有80%加入準公共化，托嬰中心已有超過90%加入準公共化，不到一年的時間，已看見初步成效。（編輯：李信寬）1080612