郭台銘批國民黨只會口說團結 6月底板橋造勢

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統初選競爭激烈，高雄市長韓國瑜週週參加大型造勢，鴻海董事長郭台銘今天表示，6月底將在板橋辦造勢活動；此外，他也批評國民黨口說團結，卻是由一群無法創造未來的人在主持這個競選團隊。

郭台銘下午接受POP Radio專訪。主持人詢問，國民黨初選競爭激烈，韓國瑜週週辦造勢，郭台銘將如何面對陸軍的攻勢。

郭台銘預告，6月底將在他的出生地板橋舉辦造勢活動，場地最多可容納3到4萬人，他會用感性的方式，跟大家訴說他的理念。

外傳前總統馬英九、前國民黨秘書長金溥聰為他操盤，郭台銘駁斥說，他跟金溥聰根本不熟。

他說，他很晚才決定參選，本來支持馬英九參選，後來是馬英九覺得自己是升不起來的太陽，所以拒絕，他們有見一次面、有過這樣的一段對話，根本沒有馬金操盤的事。

郭台銘今天仍持續對中天將轉播其中一場國政願景發表會表達不滿，他說，國民黨昨天開會過程都有錄音、錄影，孫文學校總校長張亞中在會中說，如果有人對於國政願景發表會的方式感到不舒服，就應該更換，黨中央也答應要重新考慮，怎麼會在今天這麼短的時間內就回應要按照原訂規劃。

郭台銘說，台北場是談論經濟議題，非凡很好、民視、台視也可以，為什麼不能換電視台、為什麼一定要中天，他絕對抗議到底。

郭台銘批評，國民黨口說團結，卻是由一群無法創造未來，甚至無法為國民黨贏得大選的人在主持這個競選團隊，這些扛大旗的大老們，「要是不能把最強的候選人弄出來，還把國民黨團結弄丟了，你們要負起責任。」

對於日前提議要建立備案機制，被批為暗殺條款，郭台銘說，任何事都有方案Ａ、方案Ｂ，國民黨要推出最強棒，但這中間會產生什麼問題沒有人知道，不代表就會被暗殺。

郭台銘說，若他勝出，也可能有什麼原因造成國民黨不能勝選，自然就要有一個備案機制，由其他人替補，這不是郭台銘或高雄市長韓國瑜條款，任何人都適用。

此外，有媒體報導，郭台銘曾允諾捐款追贈台大癌醫中心醫療器材，但迄經經費未到位，台大癌醫中心只能以小規模營運。

郭台銘說，他承諾捐款會超過150億，數字明天會精算出來，他將在明天召開記者會清楚說明。他說，這跟台大過去這一年多來校長的不安定很有關係，很多的重大決策都沒有做，該編的預算也沒有編，而台大校長管中閔上任不久，他已經在安排時間跟台大校長見面，到時候就會很清楚了。（編輯：黃國倫）1080612