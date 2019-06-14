民進黨內整合下一步 卓榮泰：盡快安排蔡賴會

（中央社記者游凱翔台北14日電）總統蔡英文在民進黨總統初選贏過前行政院長賴清德，對於兩人是否碰面，黨主席卓榮泰今天表示，目前未談及此議題，但希望兩人可以會面，一定會盡快安排。

民主進步黨總統初選民調，總統蔡英文35.6768%、前行政院長賴清德27.4843%，以8個百分點勝出；另外，蔡總統與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比，皆勝出。

總統府資政姚嘉文今天舉辦「姚嘉文追夢記」新書發表會，總統府秘書長陳菊、卓榮泰、立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃、日本駐台代表沼田幹夫等人共襄盛舉，陳菊也代表總統蔡英文祝賀，並替蔡總統購買200本，陳菊也以個人名義購買100本。

針對民進黨總統初選議題，卓榮泰事前受訪時表示，經過漫長、辛苦初選活動，雙方都需要一段休息時間，這也是大家都可以想像得到的，目前都還沒跟賴清德談到未來，但他會個別與賴清德盡快安排會面，表達關心與了解，甚至協助未來相關行程的安排。

媒體詢問，有沒有機會形成「蔡賴配」。卓榮泰說，無論是一加一大於二、或哪個一加進來會比較大，大家都要扮演加號的角色，蔡賴配只是一個模式而已，且目前仍未談及此議題，現在要做的就是個別跟賴清德、蔡總統見面，也要針對立委24個選區提名、不分區名單做大規模思考。

至於是否要安排蔡總統、賴清德會面，卓榮泰強調，目前都還沒談到此議題，他也希望兩人可以會面，一定會盡快安排。

卓榮泰在致詞時也說，昨天在民進黨中央黨部計分時，在計分電腦前有一條紅線，除了專業的工作人員、民調委員會委員可以看分數、算分數並簽名外，連他自己都不能接近；他說，週末開始將啟動選後整合工作，也要啟動整個選戰機關的責任，想盡辦法贏得總統大選、立法委員選戰，並維持國會優勢及民主進步價值。

蘇嘉全事前接受訪問時表示，不管是黨內初選、總統大選，過程中難免會有火花，如果可以把火花轉化成燦爛的煙火，就是團結的開始。蔡總統、賴清德在初選過程中彼此都很克制，雖然難免有火花，但這個火花可以透過團結變成記憶中最漂亮的一部分，而民進黨的屬性一向就是在初選過後團結，他對此相當有信心。

媒體詢問，是否有可能「蔡蘇配」。蘇嘉全笑稱，如果蔡總統可以跟行政院長蘇貞昌搭配也很好。（編輯：林沂鋒）1080614