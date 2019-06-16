海峽論壇演說 黃智賢稱一國兩制是對台灣的尊重

台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。中央社記者楊昇儒廈門攝 108年6月16日

（中央社記者楊昇儒廈門16日電）台灣政論節目主持人黃智賢今天在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。她疾呼兩岸要坐下來談，「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」。

對於「一國兩制」，總統蔡英文多次在公開場合重申「一國兩制絕對不可行」；參加國民黨內總統初選的高雄市長韓國瑜則在造勢場合說，「台灣絕對不能實施一國兩制，台灣人民沒辦法接受，除非、除非、除非，OVER MY DEAD BODY（踏過我的屍體）」。

第11屆海峽論壇16日上午舉行開幕大會，黃智賢獲安排發表壓軸演說，她數度激動哽咽，獲得在場人士數度報以熱烈的掌聲。

黃智賢說，中共總書記習近平提出「習五條」是最珍貴具有恢宏氣度的「一錘定音」，把未來國家統一、民族復興的詳盡路徑圖都畫出來。

她說，兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，大陸、台灣聯合起來才有未來。

黃智賢還痛批台灣不分黨派主張「維持現狀」是一步步走向邊緣化，但大陸此刻卻是大步向前、一日千里；她強調兩岸統一是必然，「我們14億中國人絕不會讓台獨有任何一絲的可能」。

香港「反送中」遊行再度引發台灣民眾對一國兩制的疑慮與反彈，但黃智賢稱，大陸提出一國兩制，是「對台灣最大的尊重與體貼」，對台灣只會加分不會減少。

她並稱，1997年港澳回歸中國後，其民主、經濟、國際地位大幅躍進，遠遠超過殖民地時代，這就是事實。但台灣根本不明白，台媒整天妖魔化，她強調，「一國兩制是人類有史以來最獨特的設計，對台灣最大的善意」。（編輯：周慧盈）1080616