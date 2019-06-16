海峽論壇大會開幕 汪洋大談兩岸必須必然統一

中國全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇大會開幕致詞時稱，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，「祖國必須統一，也必然統一。」中央社記者楊昇儒廈門攝 108年6月16日

（中央社記者翟思嘉上海16日電）中國全國政協主席汪洋今天出席海峽論壇大會開幕，他致詞時稱，中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，「祖國必須統一，也必然統一。」

綜合陸媒報導，第十一屆海峽論壇大會16日於福建廈門舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋說，兩岸在資金、技術、人才等方面各具優勢，經濟的互補性強。相互取長補短開展合作，就能實現共同發展。台灣不應該畫地為牢、捨近求遠。

汪洋認為，「兩岸同胞維護國家統一的決心和信心任何力量都動搖不了」，中華民族在長期發展中形成了「熱愛祖國、崇尚統一、維護統一的光榮傳統」，統一始終是中國歷史發展的主流。

他聲稱，雖然兩岸現在尚未完全統一，「但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一」。

他說，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，「我們願意與台灣各黨派、團體以及人士，開展廣泛深入的對話協商，聚同化異、積累共識，一步一步的走向和平統一的目標。」

此外，汪洋還說，「我們願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為個人形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

汪洋5月初在北京會見近百家兩岸媒體、機構代表時曾呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。對此，陸委會抨擊中共統戰無所不用其極，國安局則指汪洋的談話明顯干預新聞自由，不需要共產國家來告訴台灣媒體該怎麼做，這對兩岸、中美關係發展都有負面影響。 （編輯：周慧盈）1080616