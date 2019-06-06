海峽論壇協商一國兩制 陸委會：非言論自由

陸委會發言人邱垂正表示，中共將利用海峽論壇積極營造台灣各界赴陸呼應「民主協商」及探索「一國兩制台灣方案」氛圍，國人參與最終目的是要消滅自己國家的活動，「不是言論自由層次的問題」。中央社記者繆宗翰攝 108年6月6日

（中央社記者繆宗翰台北6日電）對於限制國人赴陸參加海峽論壇涉及探索「一國兩制」活動的原委，陸委會發言人邱垂正今天強調，國人去參與最終目的是要消滅自己國家的活動，「不是言論自由層次的問題」。

他表示，政府將加強相關機關橫向聯繫，掌握台人赴陸情形，並強化相關政策法規說明與管理機制。

大陸委員會上周宣布，將禁止國人、團體參加海峽論壇涉及「民主協商」探索「一國兩制」的活動，也禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動；但據報導，海峽論壇第2屆創意塗鴉巡迴賽8月將在金門舉行。

邱垂正今天下午在例行記者會回答相關提問時表示，政府將密切關注上述活動發展，並嚴審陸方人員的入境申請，禁止來台辦理海峽論壇相關活動。

他強調，「習五條」推出後，中共在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」，以期達到消滅中華民國的最終目標，勢將利用海峽論壇積極營造台灣各界赴陸呼應「民主協商」，以及探索「一國兩制台灣方案」的氛圍，進而影響台灣社會。

邱垂正表示，國人參與最終目的是要消滅自己國家的活動，「不是言論自由層次的問題」，陸委會將與相關機關加強橫向聯繫合作，共同掌握台人赴陸情形，並強化相關政策法規說明與管理機制。

他重申，政府禁止中央機關人員參與海峽論壇，也不樂見縣市政府組團參加；提醒民眾勿輕易參加，未經主管機關許可，不得違法逕自與中共任何方面簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

同時，政府也禁止個人或團體赴海峽論壇參加消滅中華民國的「民主協商」及推動「一國兩制」的論壇活動，並禁止中共在台辦理「海峽論壇」相關活動。（編輯：林克倫）1080606