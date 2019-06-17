蔡總統：我們的國號 還是中華民國

（中央社澎湖縣17日電）媒體日前報導，中國國民黨副主席曾永權表示，讓中華民國消失的其實是民進黨。總統蔡英文今天前往澎湖視察時指出，「我們的國號還是中華民國，我們遵循的是中華民國的憲政體制」。

蔡總統上午前往澎湖視察，分別到「柯蔡宗祠濟陽堂」及「馬公天后宮」參拜，祈求風調雨順、國泰民安，並訪視「鐵線社區關懷據點」，期盼鄉親能再給執政團隊四年的時間，繼續支持政府施政。

蔡總統接受媒體提問，針對曾永權日前提及讓中華民國消失的其實是民主進步黨一事表示，「我們的國號還是中華民國，我們遵循的是中華民國的憲政體制」。

蔡總統指出，在民主的社會，政黨之間在國內從事民主競爭，但對外就須有一致的立場。現在香港人民走上街頭，爭取民主、自由，希望能夠守住做為一個現代公民的基本民主、自由、言論及人權。

蔡總統表示，在野黨卻在此時參加「海峽論壇」，對政府多所批評及攻擊，「真的不太恰當，做為一個台灣人都覺得情何以堪」。

另外，澎湖縣長賴峰偉向蔡總統爭取長照補助、烏崁海淡廠擴建、台華輪更新案等。

蔡總統指出，政府在澎湖有很多特別要做的事情，有關海水淡化，在立法委員楊曜持續爭取下，4000噸的海水淡化廠已經完工，還有新的擴建6000噸海水淡化機組計畫要進行，因此，澎湖供水等問題都不再困難。

在新建台華輪方面，蔡總統表示，交通船的經費，中央已經承諾，行政院長蘇貞昌還加碼挹注協助，期望中央與地方合作，讓這項服務可以在最短時間到位，服務澎湖鄉親及到澎湖玩的旅客。

蔡總統指出，目前政府的「長照2.0」，服務項目多達百餘種，如果長者有需要，都可以直接撥打1966專線，就會有專人來提供服務。此外，鐵線社區有很好的設備，很多志工投入這個關懷據點，深感欣慰與敬佩。

最後，蔡總統表示，每次來澎湖，都感覺這實在是非常漂亮的地方。擔任總統沒時間休假，如果可以休假，會來澎湖，「這裡真的是個好地方」，東西很好吃，還有人情及溫暖。（編輯：戴光育）1080617