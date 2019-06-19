駁與朱王合組抗韓陣線 郭台銘：應組抗英聯盟

（中央社記者余祥台北19日電）外傳國民黨總統初選參選人郭台銘合縱連橫其他陣營籌組「抗韓陣線」。郭台銘今天說，韓國瑜是他的兄弟，如果他們兩人分裂，國民黨2020沒有贏的機會，應是找朱、韓、王共組「抗英聯盟」。

郭台銘上午參訪孫運璿科技人文紀念館，會後受訪針對外傳他在籌組「抗韓陣線」嚴正否認，「沒有這回事」。

他說，高雄市長韓國瑜是他兄弟，為什麼要抗韓國瑜，他還反問媒體，是不是民進黨派來的臥底，「如果我們兩人分裂，有贏的機會嗎？我頭腦有這麼不清楚嗎？」

郭台銘表示，國民黨一定要團結才會贏得勝選，應該找前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、韓國瑜共組「抗英聯盟」，不是「抗韓聯盟」。

最新民調顯示，國民黨內對比，韓國瑜領先郭台銘，郭台銘說，他是做事的人，相信人民會看到，最後一定是他勝出。

媒體詢問，總統蔡英文提到郭台銘財力豐厚，最近花很多資源在媒體和文宣上，郭台銘說：「我都花自己的錢，而且每一分都是自己賺來的，更沒有領過18%。」

郭台銘反問，他花自己的錢競選，蔡總統是不是也花自己的錢，蔡總統念大學時花爸爸的錢，現在選舉花國家的錢，她也領過18%，請她先說明清楚，蔡總統應該有總統的高度，不是批評對手有錢。

若獲國民黨提名，是否會將自己的錢供國民黨選舉使用，郭台銘說，大家先幫他通過提名再說，如果沒有通過提名，他省下來的錢會繼續捐助給癌醫、生化、研發、年輕人創業等，取之於社會、用之於社會。

郭台銘說，他這輩子就算活到120歲，也花不到財產的千分之一，剩下的他要全部捐做公益。

他表示，他不拿人家捐助、不欠人家人情，做決策時就可不受任何人干擾，以人民利益為最大優先，「我只欠中華民國台灣2300萬人的人情」。

參訪孫運璿科技人文紀念館時，郭台銘特別關注孫運璿一天工作幾小時；他說，孫運璿跟他一樣差不多一天工作16小時，這是不論企業家或政府領導者都必須有的心態。

至於孫運璿的特質是否會成為未來選閣揆的條件，郭台銘提出三條件，第一，一定要有孝道，這樣的人才不會忘本；第二，一定要大公無私；第三，院長是他最大的搭檔，工時要同進退，15、16小時是必然。

媒體問到，行政院長蘇貞昌是否符合這樣的條件，郭台銘說，蘇貞昌擔任台北縣長時是個好縣長，後來當行政院長，也是少政治、多執行，不過蘇貞昌最近有些改變，如果能改回來，他認為蘇貞昌是很能幹的院長。郭台銘還說，如果當初是蘇貞昌出來選總統，他這一票會投給蘇貞昌。（編輯：謝佳珍）1080619

投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘（左），19日參訪孫運璿科技．人文紀念館，緬懷已故前行政院長孫運璿對台灣經濟和科技的貢獻。中央社記者謝佳璋攝 108年6月19日