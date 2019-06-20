公投法修法與大選脫鉤 馬英九：民主倒退

（中央社記者余祥台北20日電）前總統馬英九今天針對公投法修法表示，這是民主的倒退，總統蔡英文碰到香港反送中運動時，大力支持香港，這點他非常贊成，但卻把公投用鐵籠關起來，傷害台灣民眾權利，怎麼好意思再去幫助香港。

馬英九今天到指南宮出席「孚佑帝君成道1139周年大典」，針對公投法修法議題，他說，這是民主的倒退，民進黨這樣做，純粹只是為了避免公投跟選舉目標有衝突，顯示出不民主的心態。

馬英九指出，蔡總統碰到香港反送中運動，大力支持香港民眾，就是擔心香港人民的權利受到傷害，這點他很贊成，但蔡總統把公投用鐵籠關起來，「台灣人民的權利就沒有受到傷害嗎？」她怎麼好意思再去幫助香港。

媒體詢問，蔡總統今天也出席同場活動，是否會當面跟她說，馬英九說，有機會的話他會，不過蔡總統剛先走，大概知道他要說這個就先走。

針對國民黨總統初選競爭激烈，是否擔心未來難以整合，馬英九說，他倒是不太擔心，國民黨失去政權4年之後，看到台灣的衰敗，有重整國事的決心，因此團結是必走的路，在初選階段大家兄弟登山各自努力，但提名人出線後，大家會全力支持那一位。

至於近日黨內傳出有參選人陣營在組「抗韓（高雄市長韓國瑜）連線」，馬英九說，這他不熟悉，每位參選人都有粉絲，粉有很多種，相信最後就只有一個粉，就是國民黨的粉絲。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天透露，為避免中國干預明年台灣總統大選，美台已經就此展開對話，希望能提供協助，強化台灣應對能力，避免中國干預。

馬英九說，實際上在去年11月24日的九合一選舉，就有境外勢力，不要講哪一方，他相信台灣人民腦袋都很清楚，不會受到影響。

媒體詢問，日前出訪新加坡並與當地媒體訪談，是否曾說若太配合美國，台灣會很危險，馬英九說，在這幾個超強國之間，要維持一個平衡，過去大戰略就是和陸、友日、親美，都有一定分寸、達到一定平衡，不會選邊站，也不會過度親某一方。

立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年；公投為直接民權之行使，受憲法所保障，公投日為應放假日。（編輯：楊凱翔）1080620