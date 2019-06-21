單身婚育租屋補貼 藍疑政策買票綠說福利政策

行政院長蘇貞昌20日核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，藍綠立委解讀不同。對於國民黨立委們質疑，選舉到了才提出，是「政策買票」，民進黨立委許智傑（圖）21日受訪表示，這是「福利政策」， 如果試辦一年之後效果不錯，會建議行政院長期規劃，持續辦下去。中央社記者范正祥攝 108年6月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）行政院核定協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，國民黨立委曾銘宗等人質疑，選舉到了才提出，是「政策買票」；民進黨立委許智傑認為，幫助年輕人和弱勢者是好事，這是「福利政策」。

行政院長蘇貞昌20日核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年9月起，符合條件的單身青年可申請每月租金補助新台幣2600元到4000元，婚育家庭則為3000元到5000元，希望有助青年敢婚、願生、樂養，該方案9月起試辦一年。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院回應媒體聯訪時對此批評，為什麼之前不推動，選舉到了才提出，而且只有試辦一年，他質疑，是「政策買票」。

國民黨立委李彥秀說，現在推出單身婚育租屋補貼，剛好明年1月是總統與立委選舉，「這是民進黨的司馬昭之心」，拿來做「政策買票」工具，搶救青年選票。

對於藍委的質疑，民進黨立委許智傑指出，政府現在致力發展經濟和照顧弱勢，一方面拚經濟，一方面減輕基層負擔。單身婚育租屋補貼政策，幫助年輕人和弱勢者是好事，也是政府往後長期應該努力的方向，這是「福利政策」，不是「買票政策」，如果試辦一年之後效果不錯，會建議行政院長期規劃，持續辦下去。（編輯：楊凱翔）1080621