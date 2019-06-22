蘇貞昌：加速展現效率 鼓勵投資台灣

行政院長蘇貞昌（前中）22日在民進黨立委吳琪銘（左）陪同下，視察經濟部土城工業區，蘇貞昌說，新北市的工業區他很熟，下鄉視察是展現應有的作為，新北市政府配合台商回流，改善工業區立體化的速度很有效率。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）行政院長蘇貞昌今天表示，行政院服務回流的台商與根留台灣中小企業，中央與地方緊密協商，加速展現效率，以解決廠商所需土地與水電問題，並創造就業機會展現福國利民的作為。

蘇貞昌今天上午在部會首長、新北市立委吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧，與市議員廖宜琨、陳世榮陪同下，視察經濟部土城工業區。他說，新北市的工業區他很熟，下鄉視察是展現應有的作為。

蘇貞昌致詞時表示，新北市府配合台商回流，改善工業區立體化的速度很有效率，中央政府會加速提振效率。

他說，行政院會剛通過相關方案，照顧回流台商與根留台灣的企業，並加快貸款速度，藉機鼓勵台商投資台灣。「會做事、有方法」，廠商就會加速投資台灣，爭取速度並展現政府效率，才是福國利民應該做的事情。

經濟部工業局長呂正華報告投資台灣三大方案，受惠對象除原本回台投資廠商，也針對未曾赴中國投資的大企業及在地的中小企業，分別研擬方案，擴大適用。

呂正華表示，行政院今年4月26日核定修正「工業區更新立體化發展方案」，將既有都市計畫工業區或使用性質相近似的產業專用區納入適用範圍，藉獎勵容積以強化產業用地使用效能，鼓勵民間加速投資。

經濟部長沈榮津表示，中小企業是弱勢，政府會加把勁照顧以擴大就業機會。他說，排除投資障礙是團隊努力的方向，盼望藉由扶植中小企業轉化就業機會，帶動景氣。

內政部次長花敬群簡報說明工業區立體化發展方案擴大適用方案，內政部已經在6月14日修正發布實施「都市計畫法台灣省施行細則」，有條件增加都市型產業用地的容積獎勵，以提供產業發展所需空間，改善投資環境。

內政部長徐國勇表示，內政部也在加速拚經濟，會加速相關案件的審查速度。新北市府的「都市計畫法新北市施行細則」，昨天已經由行政院核備，將會請新北市府發布實施。

徐國勇說，至於台南、桃園等其他5都，都市計畫區域的工業區，涉及都市計畫法各直轄市施行細則（或自治條例）修訂，內政部將積極督促辦理。

立委張宏陸建議，工業區立體化方案即送即審時，希望建照也可以立即審查，以縮短建築時間3到6個月。新北市府經濟發展局何怡明回應表示，對廠商的建築執照已經同步啟動採取預審，可以縮短時效。（編輯：李錫璋）1080622