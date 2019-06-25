大法官被提名人蔡宗珍：我的憲法沒有顏色

（中央社記者范正祥台北25日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。在野黨立委質疑大法官被提名人蔡宗珍過去被認為是反服貿大將，期許大法官沒有顏色，公正超然。對此蔡宗珍說，「我的憲法沒有顏色」。

立法院臨時會今、明兩天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。

蔡宗珍今年53歲，學歷德國慕尼黑大學法學博士，現職考選部長。蔡宗珍在口頭說明自我介紹時說：「我是一個法律人，這是一個我一輩子希望保有的印記。」

國民黨立委林奕華詢問時摘錄5年前媒體報導，質疑蔡宗珍過去被認為是「反服貿大將」，若干具政治色彩的發言，不是法學專業的意見，是否因為「顏色正確」而成為大法官被提名人，她希望蔡宗珍了解，大法官應該沒有顏色，公正超然。

對於林奕華詢問，蔡宗珍表示，當時接受媒體訪問，講話重點不是服貿內容，強調的是程序正義。蔡宗珍說，不同意「顏色正確」之說，「我的憲法沒有顏色」。

加入國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳玉珍詢問時，也將提問聚焦在蔡宗珍過去被認為是「反服貿大將」一事。陳玉珍引述蔡宗珍以往接受媒體訪問時說過，服貿協議未經實質審議程序，若強行實施，也是違憲等語，她反問蔡宗珍，以此標準今年5月中選會主委李進勇人事案也未經實質審議程序，是否也是違憲行為。

之後詢問的國民黨立委費鴻泰也向蔡宗珍提出同樣質疑，並且追問包括前瞻基礎建設計畫特別預算案在立法院審議時，也未經實質審議程序，是否也是違憲行為。

對於在野黨立委質疑，看待服貿協議爭議，對比李進勇人事案，「可以兩套標準嗎」，蔡宗珍認為，相關法規依據完全不同，脈絡也不同，她也說，法律人講話都很精確，過去表達的看法或法理論證，是在特定脈絡所講，也有上下文的脈絡。（編輯：張均懋）1080625