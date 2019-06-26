北檢北農調案資料 韓國瑜:所有支出一切合法

（中央社記者林長順、王淑芬台北26日電）鏡週刊報導，北檢偵辦高雄市長韓國瑜於北農總經理任內所涉案件，上週赴台北農產運銷公司調閱相關資料。北檢今天表示，偵查不公開；韓國瑜則說，所有支出一切都合法。

韓國瑜上午在高雄中廣電台接受國民黨副主席郝龍斌訪問，之後受訪做上述表示。他說，北農是民營占55%的公司，權力最大的單位是股東大會決算審查完畢。相關資料都經股東大會通過，所有支出一切都是合法，他不解「現在查有何意思？」

韓國瑜說，對於有人透過檢調及各種不正當的手法打擊國民黨總統候選人，期盼不同政黨理性競爭，不要抹黑造謠，否則只是傷害台灣。

對於媒體報導，台北市長柯文哲上午與中正區里長座談，接受媒體聯訪認為「有可能」。他說，北市府在他第一任以來管理日趨嚴格，「更何況，外圍一定更鬆，肥貓什麼的，一定都有」。

台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀則表示，案件持續進行中，對於報導內容基於偵查不公開原則，不便評論。

鏡週刊報導，韓國瑜任職北農總經理時勾選特定員工，用公費犒賞出國，年薪也比吳音寧的年薪新台幣250萬元還要多，高達400萬元。

報導指出，北檢追查北農濫發獎金案，曾密訊精於公司法的重量級學者作為專家證人，緊咬韓國瑜涉犯背信事證明確，證詞對韓國瑜不利。不過，北檢當時發出新聞稿澄清「內容與案件卷內證據資料未盡相符，與事實有所出入」。(編輯:孫承武)1080626