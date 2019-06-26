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Wecare高雄再出發 號召30萬人罷免韓國瑜

最新更新：2019/06/26 15:02

（中央社記者王淑芬高雄26日電）不滿高雄市長韓國瑜上任後市府團隊的政策荒腔走板，去年市長選舉前的「Wecare高雄」決定號召30萬市民發動罷免韓國瑜「一起大幹一場」。對此，韓國瑜則是未做回應。

韓國瑜下午出席社會局108年中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效實地考核。對於媒體追問民間發起的「Wecare高雄」發動罷免未回應。

高雄市議會國民黨黨團總召曾俊傑表示，韓國瑜和市府團隊都很努力拚市政，就像韓所說團隊成員不眠不休做到爆肝，盼民眾再給市府團隊表現的時間，他也為團隊加油打氣，盼做出讓人民更有感的成績。

「Wecare高雄」去年11月17日在高雄市長選舉前，在市區發起一場氣球大遊行，主打反抹黑、反霸凌，有媒體當時報導吸引超過8萬人響應；選舉結束後，「Wecare高雄」轉投身網路。

「Wecare高雄」團隊指出，許多朋友說會思考著，如果韓國瑜市長參與國民黨初選沒有過，還要罷免他嗎？答案很肯定，當然要。這半年來韓國瑜、市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作；「韓天」、「韓時」的荒謬造神、瘋狂抹黑污衊的新聞操作。

團隊認為，高雄曾經在韓國瑜的不斷抹黑跟唱衰下，站出來努力地讓大家看到高雄的美好，團隊也尊重89萬人的選擇，讓他做做看高雄市長，而現在連曾經投下支持票了的89萬人，都開始後悔了；在高雄市長的職位上，韓國瑜屢屢犯錯，甚至毫無遮掩的無心市政、也施政無能。大家還要接受這樣的人當高雄市市長嗎？答案應該毫無疑問的是：「不要。」

「Wecare高雄」團隊直指，很多人在等著國民黨總統初選結束，看結果才來思考要或不要、以及什麼時候啟動罷免韓國瑜，但罷免是一條要從3萬到30萬到60萬甚至更多人的漫漫長路。為了完成罷免成功的這個最終目標，需要許多的時間來準備。所以罷免韓國瑜不能等、不用等，大家可以自由選擇要不要加入非韓不投（七月半限定）的行列，但大家一定要一起同行在罷免韓國瑜的這條路上。

團隊表示，為了能夠成功罷免韓國瑜，不斷討論評估，更諮詢法律界的專家學者，並多次拜會曾經發起罷免、公投的團隊，學習經驗。謹慎思考與規劃，準備挑戰這個越級打怪的困難任務；這次，至少需要30萬人一起響應，「高雄人，你們願意再一次站出來嗎？」(編輯:孫承武)1080626

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