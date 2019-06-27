獲同意任大法官 呂太郎：謝謝立委支持

（中央社記者林長順台北27日電）司法院秘書長呂太郎今天獲立法院同意任大法官。呂太郎接受中央社記者訪問時表示，謝謝立委支持，未來任大法官將努力工作，不負人民期望。

立法院會今天上午行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，4人都獲超過57票同意票，獲立法院同意任大法官。

現年60歲的呂太郎，司法官訓練所第24期結業，國立中興大學法律研究所法學碩士，曾任台中地檢署檢察官，民國81年起擔任法官，歷任地院、高院法官、司法院人事處處長、南投地方法院院長、法官學院院長等。

呂太郎擔任檢察官時， 曾偵辦馬肉混充牛肉案、高階警官調包案、三合一選舉賄選案等，轉任法官後，辦理民事訴訟審判業務。他在台中地院擔任法官期間參與司法改革運動，隨後擔任司法院人事處長，推動法官人事制度改革。

民國90年，呂太郎認為已完成司改階段性任務，回任台灣高等法院法官，100年間接任司法人員研習所所長，研習所102年間改制法官學院，他又獲聘首任院長。司法院長許宗力106年間上任後，邀請呂太郎擔任秘書長，共同推動司法改革。

呂太郎在自傳中提到，憲法作為憲法最終解釋者的大法官，除必須具備一般法官所應有的正義、獨立、公正基本素養外，更應具備使憲法解釋與適用，能兼顧穩定與前瞻、合理與可行的能力與特質。

他表示，從事實際審判工作多年，正義、獨立、公正的理念，早已深植內心。擔任各項行政職務後，尤能體會人民殷望經由憲法保障其人權、增進其福祉。（編輯：張銘坤）1080627