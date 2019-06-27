專攻公法 蔡宗珍盼一本初衷成憲法守護者

蔡宗珍27日獲立法院同意任大法官，從事教職20多年，曾任淡江大學歐洲研究所所長，現為台大法律學系專任教授，2016年5月起借調考選部擔任部長至今。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北27日電）獲立法院同意任大法官的蔡宗珍從小受法律吸引，求學期間，適逢台灣解嚴，也近距離見證柏林圍牆倒塌、德國統一，在時代的巨變下，投身公法研究，未來她盼一本初衷，成為憲法守護者。

蔡宗珍今年53歲，畢業於台大法律系、德國慕尼黑大學法學博士，專長為憲法、行政法。她從事教職20多年，曾任淡江大學歐洲研究所所長，現為台大法律學系專任教授，2016年5月起借調考選部擔任部長至今。

「我是一個法律人，這是一個我一輩子希望保有的印記。」蔡宗珍年少時接觸到法律相關科普書籍，就深受吸引，報考大學時以台大法律系為第一志願，決心往學術研究的道路發展。

1987年她大學畢業那年，台灣解嚴，社會力大幅解放，帶動政治環境劇烈變化；1989年她前往奧地利維也納學習，那一年柏林圍牆倒塌；1990年她進入德國慕尼黑大學攻讀博士學位時，德國統一，她見證了一個新時代的開始，並近距離觀察東歐10多個憲法國家的建立，目睹規範憲法如何引領威權國家轉型。

在時代的巨變和社會氛圍影響下，原本一直以為自己會往民法商法學領域方向前進的蔡宗珍，決定專攻公法，著力最深的是規範性憲法法學及其理論根基所在的國家學。

擔任考選部長期間，蔡宗珍推動專技考試制度與公務人員考試方式的變革，促成專技人員考試與國際接軌，並建立國家考試e化互動平台等，交出亮眼成績單。

5年前接受媒體訪問時，蔡宗珍曾說過，服貿協議未經實質審議程序，若強行實施，也是違憲等語，被認為是「反服貿大將」，如今因成為大法官被提名人選，又被重新檢驗。

蔡宗珍日前在立法院答詢時以「我的憲法沒有顏色」回答，更明確指出，過去她曾表達的看法或法理論據，都是在特定脈絡所講，展現法律人特質。

蔡宗珍形容大法官為憲法守護者，更具有神聖使命，她必一本初衷，戮力以赴。（編輯：謝佳珍）1080627