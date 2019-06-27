傳夜問打權遭打壓停播 黃偉哲：牽拖政府太扯

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市長黃偉哲胞妹黃智賢親中立場明顯，外傳她主持的電視節目「夜問打權」因遭政府打壓而將停播，黃偉哲今天表示，欲加之罪，何患無辭，隨便牽拖政府就太扯了。

黃偉哲今天受訪時指出，黃智賢的節目被停播，還是要尊重電視台的考量，但隨便牽拖蔡政府就太扯了，欲加之罪，何患無辭，政府真的那麼有本事，2018就不會敗選了，政府有本事打壓媒體的話，國民黨總統初選就不會吵得如火如荼，打壓根本不可能。

黃偉哲表示，台灣是有言論自由的地方，不論主張統一或獨立，各有支持的群眾，政府是不會去打壓的，若要打壓的話，電視台早就該收起來了。

他說，黃智賢雖主張一國兩制，但不只綠營，連高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘都反對一國兩制，黃智賢的言論未有效影響藍營主事者或領導人的主張，也不需要政府出手打壓。

至於是否擔心黃智賢沒有工作，黃偉哲說，如果黃智賢真的沒有工作，他可以幫忙找就業平台媒合，他相信黃智賢不會沒有工作。

媒體報導，黃智賢主持的節目「夜問打權」，在政府打壓下，將於28日播出最後一集後，劃下句點。（編輯：李錫璋）1080627