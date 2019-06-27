投審會駁回雙子星案 蘇貞昌：防範中國控制

（中央社記者顧荃台北27日電）投審會駁回南海投資台北雙子星案，行政院長蘇貞昌今天在臉書貼圖說明，指出該公司與中國關聯很深，這是為防範中國控制，而駁回投資申請。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格。經濟部投資審議委員會昨天表示，因認定台北雙子星案投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受中國政策影響，認定對國家安全有不利影響，予以駁回。

蘇貞昌下午在臉書發文表示，雙子星開發案位在四條捷運、兩條鐵路交會的交通重要樞紐上，昨天經濟部投審會本著守護國家、嚴格審查的標準，依法駁回投資申請。

蘇貞昌並貼出一張圖說明，指出這是「防範中國控制，駁回投資申請」。圖中列出得標港商南海控股5點小檔案，包括該廠商集團註冊國家在中國、集團執委會成員過半為中國人、股權全數質押給中國籍的中國數碼公司、集團大多數業務在中國，以及集團員工大多數為中國人。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院院會後記者會時表示，行政院尊重投審會決議，政府立場是歡迎外資來台投資，但是保護國安是必要工作，有影響國安疑慮的，政府當然要嚴格把關。（編輯：林興盟）1080627