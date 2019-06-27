藍批工輔法放任農工混雜 綠委：協助業者合法化

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院今天三讀修正通過工輔法部分條文，國民黨立委許毓仁說，這次修法只讓農地工廠就地合法，放任農工混雜；民進黨立委蔡培慧說，修法有3把刀，是要協助業者走向合法化。

立法院會今天三讀修正通過工輔法部分條文，針對農地既存的低污染未登記工廠，須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，落日期限則為20年。

國民黨立委許毓仁說，這次修法讓既有違章工廠可以變更為特定目的事業用地，特定工廠登記得以排除都市計畫法、國土計畫法、建築法等法規，未來農地工廠取得工廠登記後，得無視土地使用分區管制。

許毓仁說，且農地上的工廠零星散落分布，使污染難以控管，增加農地污染的風險，這次修法等不到違章工廠整治，只有就地合法，擺明放任農工混雜現象。

親民黨團總召李鴻鈞表示，農地的違建工廠持續增加，該負起最大責任的是政府，農業政策、產業政策的平衡，及國土規劃法搭配非常重要，都是政府責任，但修法替違建工廠建立落日條款，「這是負責任表現嗎？」他不是要讓這些工廠無法生存，但經濟部要負起責任，積極輔導這些工廠轉型、遷廠，以達產業、環境雙贏。

民進黨立委蔡培慧表示，一再看到農地違章工廠排出廢水、製造空污，難道可以不處理嗎，這是歷史共業。工輔法修法有3把刀，第一，要求中高污染的工廠遷走、關廠；第二，若地方政府不作為，中央政府就能斷水斷電；第三，留下來的低度污染工廠，政府要協助它改善公安、環保、交通等都符合規範後，才能取得特定工廠登記。

蔡培慧說，「難道這些可以一蹴可幾嗎？」所以才訂有10年時間，希望這些工廠能在2年內納管、3年內提出改善計畫；工輔法是要協助這些工廠，在10年內取得特定工廠登記後，接著要求中央各部會、地方政府協助業者走向合法化，才會提出20年的落日條款。

時代力量立委洪慈庸說，台中潭雅神地區臨登工廠大多屬於低污染產業，也符合消防、環保相關規定，並願意付出相當成本換取永續經營，但台中的工業用地僧多粥少，工業區開發緩不濟急，用地價格更高不可攀。這些工廠在產業鏈扮演重要角色，除面臨明年臨登大限到期之外，未來如何輔導更是要迫切面對的問題。

洪慈庸說，若修法只是把問題丟給下一個10年、20年，沒有落實政策，也是徒勞無功。呼籲大家要想辦法解決問題，主管機關輔導臨登工廠，及清查、納管未登記工廠，公權力及各項措施要真正落實、有效執行，讓外界看到具體成效，才是處理歷史共業較有意義的積極手段。（編輯：黃國倫）1080627