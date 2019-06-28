民間團體罷韓付諸行動 韓國瑜：尊重

（中央社記者程啟峰高雄28日電）民間團體「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」連署書已破3000份，高雄市長韓國瑜今天表示尊重。

韓國瑜上午率市府團隊舉行「施政亮點政績、高雄夢想號啟航」記者會，細數上任6個月來施政亮點政績，他會後受訪做以上表示。

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人、前高雄市文化局長尹立指出，昨天發起開放連署後至今天上午10時，初步統計已收到連署書3000多份。

韓國瑜對此受訪指出，他都講了好幾次，民主自由社會本來就有不同民意，不管年輕的也好、中年人、老年人也好、罷免等，他都是尊重，自由民主社會，大家都有表達意見的自由。

至於國民黨籍高市副議長陸淑美表態挺前鴻海董事長郭台銘選總統，韓國瑜說，陸淑美在議會幫助市府團隊很多，她對總統大選有個人的想法，他高度尊重；至於某人跟什麼人見面、講些什麼話，這都不是他關注重點，他自己有什麼理想、理念跟民眾說清楚，這才重要。

針對有高中生寫歌「嗆韓」，韓國瑜認為，年輕人有創意、有熱情、有理想，能發揮他們的創意，他非常尊重。

他又說，日前他參加市長與中小學市長獎畢業生、模範生合影活動，他與3000多名學生合影中，有很多學生喜歡跟他擁抱、握手或送一些小禮物，令他感覺很溫馨，民主社會的可貴，就是各種意見都可以表達，他完全尊重。

另外，美國媒體「外交政策」報導指出，韓國瑜去年九合一選舉異軍突起，背後極可能是中國政府透過操縱Facebook網頁、內容農場與平台等社群網站的結果。

韓國瑜對此表示，他去年參加市長選舉前，記得有媒體報導國家安全局、調查局成立專案小組偵測海外網軍介入選舉，如今已快8個月了也沒有查出什麼東西來，選舉前繪聲繪影三人成虎，好像韓國瑜牽扯到什麼境外勢力，「現在又來這個，問我，我怎麼知道」。若有疑慮相關單位直接調查找出犯案的人，該怎辦就怎辦，這才是健康的態度。（編輯：陳俊碩）1080628