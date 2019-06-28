郭台銘：韓國瑜留在高雄我選總統 發揮最大戰力

（中央社記者余祥台北28日電）高雄市副議長陸淑美表態挺國民黨總統初選參選人郭台銘，就怕高雄藍天變綠地。郭台銘今天說，陸淑美的表態代表一群基層民意，韓國瑜應留在高雄，由他參選總統，各司其職才能發揮最大戰力。

國民黨總統初選競爭激烈，目前呈現鴻海前董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜兩強相爭局面。

郭台銘今天透過新聞稿表示，他由衷感謝陸淑美的支持，陸淑美是來自基層、最接地氣的民代，陸淑美的表態並非只是個人情義相挺，背後代表的是一群基層民意，以對中華民國好、對國民黨好、對高雄發展也好為出發點。

郭台銘說，陸淑美的主張和他的理念相同，他在日前政見會提出，不要重蹈民進黨「搶了菜販、丟了江山」的覆轍，韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，大家各司其職，才能發揮最大戰力，在明年1月11日擊倒民進黨，創造中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的三贏局面。

郭台銘認為，民進黨在初選後，已經迅速整軍，要打明年的總統與立委選戰，國民黨仍在初選階段，還在自己人網內互打，導致基層民意反感，也十分憂心國民黨在明年大選的表現。

郭台銘指出，民進黨過去3年執政的成績很差，已經是到死當的程度，時間不會等人，台灣目前沒有再等4年的可能，經濟若再繼續停滯或甚至「倒退嚕」，對台灣整體發展絕對是致命一擊，必須即刻選出一個懂經濟、拚經濟的人來領導中華民國；高雄需要韓國瑜繼續領導、改變沉痾，才能導正歪風。

他相信，陸淑美絕對不會孤單，未來會有越來越多人認同這樣的理念，與他一起為台灣未來打拚。（編輯：張均懋）1080628