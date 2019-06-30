罷免韓國瑜行動 第一階段連署書將達標

「Wecare高雄」和公民割草行動等團體發起罷免高雄市長韓國瑜（圖）行動，第一階段連署書份數目標3萬份預定7月1日達標。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄30日電）「Wecare高雄」和公民割草行動等團體發起的「罷韓30行動」，在網路號召30萬市民連署罷免高雄市長韓國瑜，第一階段連署書份數目標3萬份預定明天達標。

「Wecare高雄」和公民割草行動及台灣基進黨等，今天至下午都忙於清點收回的連署書份數。公民割草行動發言人張書維受訪表示，連署書約被取走1萬2000份，至下午近3時收回近8000份，其他民進黨籍高雄市議員林智鴻、時代力量高雄市議員黃捷等多處服務處都陸續收回連署書，可望明天達標。

台灣基進黨新聞輿情部主任洪正受訪說，連署書約被取走2萬份，下午持續清點，彙集後預計明天達標。台灣基進黨與公民割草行動將於明天聯合召開記者會，宣布第一階段連署書將達3萬份的目標，也會預告將遊行包圍市府等細節及後續行動規劃。

「Wecare高雄」團隊指出，第一階段法定提議人雖然只要2萬2814人連署提案即可，但考量中選會進行查核時會剔除資格不符者，因此至少要有3萬人的連署書。

「Wecare高雄」等團體發起「罷韓30行動」，於6月27日向統一及全家便利超商申請連署書雲端列印代碼，市民到超商使用機台輸入代碼就可列印出罷免連署書，填妥後依背面指示折3折用膠帶封口，再貼好郵票寄至80099新興郵局第72號信箱「Wecare高雄守護高雄大聯盟」收。（編輯：陳俊碩）1080630